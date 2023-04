Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé mardi 18 avril 2023 à Rabat une rencontre avec les représentants de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) dans le cadre du round d’avril du dialogue social.

La rencontre a eu lieu en présence de plusieurs ministres, notamment Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite entreprise, du Travail et des Compétences, Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, ainsi que de la secrétaire générale du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme administrative.

Lors de cette réunion, les participants ont souligné l’importance de l’implication de la CGEM pour assurer le succès du dialogue social et faciliter la promulgation du code du travail et de la loi sur la grève. Le gouvernement est attaché à une action commune et responsable avec tous les partenaires sociaux et économiques pour répondre aux revendications et aspirations de la classe des travailleurs au Maroc.

Le Chef du gouvernement a salué le bilan honorable du dialogue social, qui a été mené dans un climat de respect et de confiance mutuelle. Il a réitéré l’engagement du gouvernement à veiller au bon déroulement des sessions de dialogue sectoriel et à leur garantir les meilleures conditions de réussite, en dépit de la conjoncture difficile.

Le round d’avril du dialogue social avait débuté la semaine dernière par des rencontres avec des délégations de l’Union Marocaine du Travail (UMT) et de l’Union Générale des Travailleurs au Maroc (UGTM). Il se poursuivra par une rencontre avec une délégation de la Confédération Démocratique du Travail (CDT).