Écarté à la surprise générale par la direction du Bayern Munich fin mars, Julian Nagelsmann a conservé son image de technicien surdoué à l’ascension fulgurante pour devenir six mois plus tard le plus jeune sélectionneur de l’Allemagne à 36 ans, battant un nouveau record de précocité.

Dernier arrivé de la jeune génération talentueuse d’entraîneurs allemands dans les traces de Jürgen Klopp ou Thomas Tuchel, il a connu la saison dernière son premier revers, une mise à l’écart du club bavarois avant d’entamer les semaines décisives fin mars.

Pour le natif de Landsberg am Lech, à une soixantaine de kilomètres du siège du Bayern, le rêve d’entraîner le club le plus titré d’Allemagne a ainsi viré au cauchemar.

« Avant mon arrivée, je me suis imaginé tout ce qui pouvait m’attendre comme entraîneur du Bayern. Il y a une chose à laquelle on ne peut pas se préparer: à quel point tout est blanc ou tout est noir », reconnaissait-il dans un entretien à l’édition dominicale du journal Die Welt, Welt am Sonntag (WamS) quelques jours avant sa mise à l’écart.

Sa nomination à la tête du Bayern à l’été 2021, pour succéder à Hansi Flick devenu une légende à Munich avec le sextuplé de 2020 (Championnat, Coupe, Ligue des champions, Supercoupe d’Allemagne, Supercoupe d’Europe, Mondial des clubs), était déjà une étape majeure dans sa trajectoire fulgurante comme technicien.

La direction du club bavarois avait déboursé entre 20 et 25 millions d’euros pour l’arracher au RB Leipzig avec un contrat jusqu’à l’été 2026.

Gravement blessé à un genou à 20 ans lorsqu’il évoluait comme défenseur (1,90 m) dans l’équipe réserve d’Augsbourg, Nagelsmann avait accepté la proposition de son entraîneur de l’époque, un certain Thomas Tuchel qui lui a succédé au Bayern, de superviser les adversaires.

Sa carrière a alors suivi une trajectoire linéaire, avec une inexorable mise sur orbite. A un âge où certains joueurs n’ont pas encore atteint le sommet de leur carrière, lui a battu des records de précocité pour un technicien en Europe.

En février 2016, il est nommé entraîneur de Hoffenheim et devient à seulement 28 ans le plus jeune entraîneur d’une équipe de première division d’un grand championnat européen. Deux ans et demi plus tard, après une 3e place de Bundesliga, il dirige à 31 ans son premier match de C1, toujours avec Hoffenheim.

