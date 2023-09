La Ligue des champions a démarré mardi, et comme chaque année, cette compétition demeure l’une des plus suivies dans les 4 coins du globe. Cette année, la C1 voit la participation de 10 joueurs marocains évoluant au sein de clubs européens. Qui sont-ils? Où jouent-ils?

La prestigieuse Ligue des champions est officiellement de retour. Les premiers matchs de cette compétition ont eu lieu hier mardi et se poursuivront ce mercredi.

Ainsi, les meilleurs clubs de football d’Europe s’affronteront dans l’objectif d’assurer une place en finale et pourquoi pas soulever la fameuse coupe aux grandes oreilles qui fait rêver petits et grands.

Convoité par les clubs européens, plusieurs joueurs marocains évoluent au sein de ces derniers. En effet, depuis des années, plusieurs Lions de l’Atlas sont passés par cette compétition, certains en sont même sortis gagnants.

Cette année, le Maroc est bien représenté dans cette compétition. C’est même le pays le plus représenté du continent africain. Ils seront 10 joueurs de nationalité marocaine à disputer cette compétition de prestige.

Les pays africains les plus représentés cette saison en Champions League ! 🌍🇪🇺 pic.twitter.com/orzMXwVulP — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) September 19, 2023

Le Paris Saint-Germain et son Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, ont d’ores et déjà joué leur premier match de C1 de cette saison. Grâce à un premier but de Kylian Mbappé et d’un autre de Hakimi, le club parisien a mis Dortmund dans de beaux draps. Quant à Hakimi, signataire d’un magnifique but après des dribbles en surface, celui-ci est titulaire avec le PSG depuis son recrutement.

Vidéo. Ligue des Champions/PSG-Dortmund: Hakimi livre une belle prestation

Un autre club français jouera la C1 cette année. Il s’agit du Racing Club de Lens. Le club fête son grand retour en Ligue des champions après une absence de 20 ans. Les dernières participations des Lensois remonte aux saisons 1998-1999 et 2002-2003.

Messieurs dames le Racing Club de Lens est de retour en Europe ! 🇪🇺#RCLens #ChampionsLeague pic.twitter.com/OdQus4wEeT — Flo Caffery (@flocaffery) September 20, 2023

Le club de ligue 1 compte dans ses rangs un joueur marocain: Neil El Aynaoui. Celui qui occupe le poste de milieu de terrain vient à peine de signer avec le RC Lens. Fils de la légende du tennis marocain Younès El Aynaoui, Neil joue également pour l’équipe nationale olympique.

Sa dernière convocation remonte à quelques semaines seulement lorsque le Maroc avait affronté le Brésil qui s’est soldé par une victoire des poulains d’Issam Charaï (1-0).

De l’autre côté de la manche, un seul marocain pourra représenter le Maroc en C1 mais après sa guérison seulement. Fraîchement recruté par le légendaire Manchester United, Sofyan Amrabat ne figure pas sur la feuille de match de ce soir qui opposera son club au Bayern Munich.

Après un mercato très mitigé, des rumeurs et des fake news, l’on peut dire qu’Amrabat est le seul joueur marocain à avoir “réussi” son transfert depuis la Fiorentina. Le Lions de l’Atlas qui a signé une brillante performance lors de la Coupe du monde 2022, a signé dans l’un des clubs de football les plus titrés du Royaume-Uni. Ainsi, Amrabat est devenu le premier joueur marocain des Reds.

Ce soir aura lieu la première rencontre de son club. Malheureusement, le marocain, étant blessé, ne prendra pas part à ce match. Il faudra donc attendre encore avant de le voir sous les couleurs du club mancunien.

Manchester United: Amrabat absent contre le Bayern de Munich

Par contre, il y aura bel et bien un joueur marocain présent lors de cette rencontre alléchante. Noussair Mazraoui évolue au poste de latéral sous les couleurs du club bavarois depuis 2022. Après un début assez difficile avec le Bayern de Munich, Mazraoui est bien parti pour devenir titulaire indiscutable et ce, depuis le départ de Benjamin Pavard du club.

Mazraoui n’en sera pas à sa première apparition en LDC. Avec son ancien club, l’Ajax d’Amsterdam, il faisait partie de la “génération dorée” du club. Lors de la saison 2018-2019, Mazraoui était arrivé en demi-finale de C1 avec les Ajacides.

L’on ne peut parler de Mazraoui sans évoquer Hakim Ziyech. Ces deux joueurs avaient une relation assez spéciale lors de leur passage à l’Ajax. Cette relation se voyait et se sentait également en équipe nationale.

D’ailleurs, Ziyech représente lui aussi les couleurs du royaume cette année en LDC. Avec son nouveau club, Galatasaray, le “Z” se trouve dans le même groupe (A) que son ex-coéquipier. Ces derniers se retrouveront lors de la 3e journée des phases de groupes.

Ce soir, Ziyech jouera son premier match de LDC avec son nouveau club. Rappelons que le “magicien” avait remporté la Ligue des champions avec le club londonien de Chelsea.

Du côté de l’Espagne, les joueurs marocains y sont représentés en nombre. à Séville encore et toujours, Youssef En-Nesyri ne cesse de faire parler de lui. En effet, celui qui a fait ses début à l’Académie Mohammed VI de football est devenu l’attaquant numéro 1 des Blanquirrojos.

En-Nesyri a remporté à deux reprises l’Europa League (2019/2020 et 2022/2023) avec le club sévillan. Du haut de ses 55 buts avec son club seulement, le Lion de l’Atlas avait déclaré ne pas vouloir quitter le club lors de ce mercato malgré les différentes offres de clubs européens. Ce soir, En-Nesyri devra faire face à son compatriote Neil El Aynaoui.

En Espagne toujours, deux autres joueurs marocains représenteront le royaume. Il s’agit d’Abde Raihani et Salim El Jebari tous deux évoluant au poste d’avant-centre pour l’Atlético de Madrid. Leur premier match a eu lieu le mardi face à la Lazio Italienne et s’est soldé par un match nul (1-1).

Su primer gol en @ChampionsLeague.

Starboy 🌟 pic.twitter.com/UHvvInEFpi — Atlético de Madrid (@Atleti) September 20, 2023

Ces deux joueurs ont été convoqués récemment par Issam Charaï, sélectionneur des Lions de l’Atlas olympique. Raihani était aussi présent en sélection lors de la dernière CAN U-23 aux côtés du prodige Ismail Saibari.

Ismail Saibari 🇲🇦✨ starts for PSV against Arsenal at the Emirates Stadium in the Champions league #ENDM pic.twitter.com/kkLnbAapAT — endm.en (@en_endm) September 20, 2023

Saibari, jeune joueur (22 ans) du PSV Eindhoven sera bel et bien présent en LDC. C’est un des joueurs les plus techniques et des plus prometteurs de sa génération. Après un passage au centre de formation de ce même club, Saibari a finalement trouvé place définitive au sein de la première équipe depuis 2022.

Il a déjà à son palmarès une Coupe et une Supercoupe des Pays-Bas. Si le PSV Eindhoven se retrouve aujourd’hui en C1, c’est en partie grâce à Saibari. Il y a moins d’un mois lors d’un match de barrage de LDC, le jeune marocain a inscrit un doublé assurant ainsi une place à son équipe dans cette compétition.

Au Real Madrid, un joueur fait couler beaucoup d’encre au Maroc comme en Espagne à chaque rassemblement des Lions et de la Roja. L’on parle de Brahim Diaz qui n’a pas encore fait son “choix” de nationalité sportive.

🖤 Minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Marruecos y de las inundaciones en Libia.#RealMadrid | #UCL pic.twitter.com/6hshOIt6WS — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2023

Éligible pour jouer pour le Maroc et l’Espagne, Diaz ne se concentre en ce moment que sur son club. Prêté à l’AC Milan durant 2 saisons, Diaz disputera ce soir son premier match de C1 avec les merengues face à l’Union Berlin.