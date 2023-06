Le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a affiché son optimisme quant aux trois prochaines années du mandat gouvernemental, en s’adressant samedi à Salé aux élus du parti à l’occasion de leur Forum régional.

Bien que les deux premières années du mandat n’ont pas été faciles, l’économie nationale a connu plusieurs transformations suite à la pandémie du covid-19 qui s’est avérée « bénéfique » pour le Maroc avec l’installation de plusieurs investisseurs étrangers, a souligné Akhannouch.

« Certains tentent de nous distraire par des problèmes du quotidien. Nous, en tant que gouvernement, nous nous en soucions et tentons d’y apporter des solutions sans pour autant négliger les grands chantiers stratégiques », a-t-il soutenu, saluant l’homogénéité de l’Exécutif et le sérieux des RNIstes.

« Il est tout à fait naturel qu’il y ait un débat au sein du parti, mais il faut qu’il demeure centré sur le citoyen. Nous ne sommes pas ici pour satisfaire les uns les autres mais pour servir par votre action ses intérêts », a-t-il dit.

S’arrêtant justement sur les réalisations du gouvernement dans divers secteurs, le président du RNI a cité à titre d’exemple la mobilisation de 10 milliards DH pour le soutien au secteur agricole, la réhabilitation de 1.500 centres de santé dont certains à Rabat et l’approbation d’une série de projets pour un montant de 76,7 milliards DH permettant la création de milliers de postes d’emploi.

Mettant en avant les potentialités agricoles, industrielles et touristiques et le capital humain qualifié dont regorge la région de Rabat-Salé-Kénitra, il a précisé que Rabat, qui suscite l’admiration des hauts responsables qui la visitent, abrite plusieurs projets structurants tels que le nouveau CHU qui sera doté d’une capacité litière dépassant 1.000 lits, la Zone d’accélération industrielle de Bouknadel et le projet d’interconnexion du Sebou et du Bouregreg. Il a en outre rappelé que, lors des dernières élections, le parti de la colombe a obtenu 45% des voix à l’échelle de la région avec Asmaa Rhlalou comme maire RNIste de Rabat, avançant que tous les élus RNIstes seront de nouveau impatients « d’être à bord du train » lors des échéances communales de 2027.

Dialogue et concertation

Abdellah Ghazi, président de la Fédération nationale des élus du RNI et membre du bureau politique du parti, a réitéré le caractère stratégique de ce forum, qui est à sa cinquième étape, pour maintenir les canaux du dialogue et de la concertation avec les élus autour des différentes problématiques de la vie interne et des défis liés à la nature de l’action institutionnelle qu’il s’agisse de la démocratie locale, du développement territorial ou de la gouvernance.

Il a affirmé la disposition du parti à former et à appuyer les efforts de ses élus afin de consacrer la transparence et la crédibilité au sein des institutions élues.

Saad Benmbarek, coordonnateur régional du RNI à Rabat-Salé-Kénitra, a de son côté expliqué que ce forum est l’occasion de plancher sur les questions liées à la gestion territoriale, en particulier les budgets qui doivent être revus à la hausse afin de permettre aux élus de jouer leurs rôles institutionnels et d’honorer leurs engagements vis-à-vis de l’électorat.

Il a également pour but, a-t-il ajouté, de trouver les mécanismes appropriés pour assurer des formations et des stages au profit des élus et enclencher une certaine dynamique permettant de maintenir la proximité avec les citoyens. Ce forum régional a été marqué par la présentation des conclusions de cinq ateliers portant sur les sources de financement territorial, la femme élue et les défis de la gestion territoriale, la convergence entre les programmes de développement territorial et la mise en œuvre du programme gouvernemental dans la région, le marketing territorial et la gestion entrepreneuriale des communes, et sur le statut de l’élu et la qualification du responsable territorial.