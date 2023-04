Flambée des prix: le RNI critique la lettre ouverte du PPS

Le RNI considère que la lettre ouverte qui a été adressée à son président et chef du gouvernement Aziz Akhannouch ne respecte pas les « us démocratiques ».

Le bureau politique du Rassemblement national des indépendants (RNI) a annoncé avoir pris connaissance de la lettre ouverte du Parti du progrès et socialisme (PPS), indique-t-il dans un communiqué diffusé dimanche.

Pour le parti de la majorité, cette lettre ne respecte pas les « us démocratiques », étant donné que le chef du gouvernement pouvait être questionné sur ses responsabilités à travers les canaux constitutionnels, en l’occurrence les séances des questions orales au parlement.

Le RNI estime aussi que la lettre du PPS « a décidé de s’adresser à une institution constitutionnelle à titre partisan, remettant en question les engagements électoraux du parti et non son programme gouvernemental qui concerne les trois partis formant la coalition gouvernementale ».

Le bureau politique du parti de la colombe a donc décidé « d’interagir avec la lettre ouverte » du PPS, dans « le cadre de l’interaction et du respect mutuel entre les partis politiques », lit-on dans le communiqué.

Des « inexactitudes »

Dans cette réponse, le RNI estime que la lettre en question contient des « inexactitudes », des « interprétations brèves et superficielles » et des « conclusions irresponsables ».

« Nous rejetons et dénonçons le style et les expressions mentionnés dans cette lettre, tels que les mots « indifférence » et « irresponsabilité », qui dégradent malheureusement le niveau du discours politique, censé caractériser les partis politiques sérieux », estime encore le RNI.

Dans sa lettre ouverte à Aziz Akhannouch, publiée dans la soirée du 30 mars, le PPS condamnait « l’inaction » de son gouvernement face à la « flambée exorbitante et insupportable » des prix des produits de consommation.

« Cette question est devenue une préoccupation majeure et une source d’inquiétude pour tous les Marocains », explique le parti dans cette lettre ouverte lue devant la presse.

Il notait aussi « avec une grande inquiétude la légèreté qui caractérise la gestion, indifférente et irresponsable » par le gouvernement « de la flambée exorbitante et insupportable des prix des produits alimentaires et de consommation, provoquant ainsi une montée de l’exaspération et de la tension populaire et menaçant la paix sociale ».