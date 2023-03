Vidéo. Affrontements entre la police et la sélection péruvienne: que s’est-il vraiment passé ?

Les violentes altercations entre les policiers et la sélection péruvienne à Madrid lundi soir ont débouché sur une mini crise diplomatique entre Madrid et La Paz, mais que s’est-il vraiment passé ?

Devant l’hôtel où séjourne la sélection péruvienne, des scènes invraisemblables se sont produites le soir du lundi 27 mars. Selon les « images et témoignages des personnes présentes », les affrontements se sont produits lorsque « certains des joueurs de l’équipe péruvienne ont dépassé le périmètre de sécurité marqué pour saluer les fans aux portes de l’hôtel », indique la chaîne Antena 3.

Le gardien de but Pedro Gallese aurait alors poussé un agent de « l’Unité d’intervention policière (UIP), plus connue sous le nom de police anti-émeute », suite à quoi des altercations ont démarré.

Le consulat et la fédération exigent des clarifications

Sur les images, les coups s’enchaînent sans trop pouvoir distinguer les joueurs. Le gardien de but Pedro Gallese, le milieu de terrain Yoshimar Yotún, le gardien José Carvallo et l’attaquant Alex Valera se sont rendus « volontairement au poste de police pour clarifier les faits », souligne Infobae.

Les joueurs étaient accompagnés du conseil d’administration de la Fédération péruvienne de football (FPF) et des membres du consulat du Pérou en Espagne, indique la même source.

El Consulado General del Perú en Madrid acompaña en todo momento al jugador Pedro Gallese en la comisaría para prestar declaraciones, gestiona su muy pronta salida de la misma y velará por la integridad física de todos los jugadores de la selección. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) March 28, 2023

« Le consulat général du Pérou à Madrid accompagne à tout moment le joueur Pedro Gallese au poste de police pour faire des déclarations, gère son départ très rapide et veillera à l’intégrité physique de tous les joueurs de l’équipe », a écrit le consulat du Pérou à Madrid, « regrettant ce qui s’est passé » et demandant « la clarification immédiate des faits aux autorités concernées ».

Dans un communiqué, la Fédération péruvienne de football (FPF) dit « regretter les événements survenus à Madrid », mais affirme être « totalement solidaire » avec le gardien de but Pedro Gallese qu’elle « soutient » et qu’elle « accompagne depuis l’incident survenu devant l’hôtel de concentration de l’Équipe nationale, avant le match amical avec le Maroc ».

Comunicado FPF pic.twitter.com/WQhbEpVPvt — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) March 28, 2023

La fédération a appelé au calme et la tranquillité des fans, exprimant son rejet total de la violence. « Nous continuerons à promouvoir le respect mutuel et nous assurerons l’intégrité et les droits de Pedro Gallese, de toute notre équipe technique et des joueurs », a-t-elle également souligné.

Pour l’heure, le match opposant les Lions de l’Atlas à la Blanquirroja le mardi 28 mars est maintenu. Le match se jouera au stade Cívitas Metropolitano de Madrid, à partir de 19h30 heure marocaine.