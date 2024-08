Les détenus ayant bénéficié de la grâce accordée par le roi Mohammed VI, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, à des personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, se sont dits fortement « mobilisés » pour intégrer la nouvelle stratégie adoptée par le Royaume pour la réglementation des activités relatives au cannabis.

Dans des déclarations à la MAP à leur sortie de la prison locale de Ain Aicha (province de Taounate), ces détenus ont aussi fait part de leur volonté pour contribuer à la réussite de cette nouvelle politique impliquant directement les populations des zones concernées, notamment dans la province de Taounate.

« Je vais pouvoir maintenant exercer de manière légale la culture du cannabis et contribuer au développement socio-économique de ma région et de mon pays« , a affirmé Ahmed, originaire de Ketama et l’un des bénéficiaires de cette généreuse initiative royale qui reflète, selon tous les observateurs, non seulement un grand sens d’humanisme et une profonde compassion, mais témoigne également d’une grande sagesse dans la résolution de questions complexes liées à la justice sociale et économique.

Il s’agit aussi d’un geste de grande portée humaniste qui vise à mettre fin aux répercussions négatives de la culture illicite du cannabis, particulièrement sur les petits cultivateurs, en leur offrant des opportunités légitimes de subsistance.

Pour Abdeslam, un autre détenu bénéficiaire, cette grâce Royale s’ajoute aux nombreuses initiatives humaines prises régulièrement par le Souverain au profit de Son peuple fidèle, en particulier en faveur des couches sociales défavorisées. « Merci à Sa Majesté qui est toujours à l’écoute de Son peuple et de ses préoccupations« , a-t-il dit avant de rejoindre sa petite famille à Ghafsai.

Dans ce cadre, cette Grâce ne constitue pas seulement une décision juridique, mais l’incarnation d’une vision sociétale inclusive qui appelle à l’intégration des citoyens confrontés à des défis économiques et sociaux. Elle réaffirme, en outre, l’engagement collectif à offrir des opportunités d’intégration, en renforçant la justice sociale et en améliorant les conditions de vie des plus démunis.

Des bénéficiaires de la Grâce Royale ont, par ailleurs, saisi cette occasion pour rendre hommage aux actions entreprises par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

« Grâce à cette Fondation, nous avons appris des métiers qui vont nous permettre de gagner décemment notre vie« , a affirmé Rachid, originaire lui aussi de Ketama. Il a également souligné que sa libération « va apporter beaucoup de joie » à sa mère, âgée et malade.

Sur les 4.831 personnes bénéficiaires de cette Grâce Royale, 1.341 sont originaires de la province de Taounate, dont 45 en détention, 1.083 en liberté et 213 personnes recherchées.

Cette grâce Royale a été aussi accueillie avec beaucoup de satisfaction par l’ensemble des habitants de la province qui ont exprimé leurs vifs remerciements et leur profonde gratitude au Souverain.