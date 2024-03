Plusieurs parties de l’hôpital provincial de Sidi Kacem se sont écroulées notamment l’aile abritant le bloc opératoire et le service de réanimation, endommageant de la sorte ce bâtiment et provoquant une vague de panique parmi les patients et le personnel médical.

Des images et des vidéos, montrant l’ampleur de l’éboulement qui a touché ce bâtiment, et principalement le bloc opératoire et le service de réanimation, ont été largement partagées, suscitant l’indignation des internautes.

Choqués par l’état délabré de cet établissement hospitalier et l’éboulement qui a eu lieu alors que des patients s’y trouvaient, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer l’ouverture d’une enquête d’autant plus que les services concernés avaient connu une vaste opération de rénovation et de réhabilitation durant le mandat de l’ancien délégué provincial de la Santé.

Exigeant la reddition des comptes, des citoyens et activistes de la région demandent la poursuite des responsables notamment l’ancien délégué provincial de la Santé et les responsables de la société adjudicataire du marché dudit marché au cours des dernières années.

Ce qui a exacerbé la colère des citoyens de Sidi Kacem et des acteurs de la société civile de la région est que le dernier appel d’offres concernant la rénovation du bloc opératoire et la salle de réanimation remonte à moins de cinq ans. L’actuel délégué provincial du ministère de la Santé à Sidi Kacem, Akki Moha, a confié au confrère Achkayen que «le bâtiment hospitalier concerné par ces effondrements remonte à 1986».

Tout en affirmant que le ministère de la Santé est conscient de l’état de l’hôpital et qu’il a déjà diligenté une commission sur place, après l’apparition de fissures dans les murs, Moha a déclaré que les «deux services sinistrés ont été évacués et fermés, à la demande du ministère de la Santé». Or, les photos et les vidéos montrent des équipements hospitaliers visibles au milieu des décombres.

D’après des sources médiatiques, une plainte sera déposée auprès du procureur général près la Cour d’appel de Rabat afin d’élucider les circonstances de ce drame qui a failli coûter la vie à des dizaines de citoyens.