Une photo du roi Mohammed VI a fait son apparition, hier, sur les réseaux sociaux au grand bonheur des Marocains. Certains avancent qu’il s’agit d’un récent cliché du souverain tandis que d’autres parlent d’une création de l’intelligence artificielle. Qu’en est-il vraiment?

Depuis hier dimanche, un cliché du Roi Mohammed VI est partagé en masse sur les réseaux sociaux marocains. La photo où on y voit le Souverain vêtu d’un costume beige et affichant bonne mine a suscité l’admiration de nombreux Marocains, dont une majorité estiment qu’il s’agit d’une photo récente du monarque. Mais qu’en est-il vraiment?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Taha Houssini (@taha_houssini_prod)

Le cliché en question a été publié par le jeune désigner et graphiste marocain Taha Houssini. En réalité et contrairement à ce qui se dit sur les réseaux, il s’agit d’une photo générée grâce à l’intelligence artificielle.

Interviewé par Goud, le graphiste a indiqué qu’il essaie, depuis un bon bout de temps, de créer des images du Roi. « Cette photo je l’ai créée par amour et à un moment où tous les Marocains ont besoin de voir le Souverain« . Houssini a affirmé au média arabophone qu’il a bel et bien fait appel à l’IA pour cette photo.

Quant au succès qu’a rencontré le cliché, le graphiste s’est dit très content et fière de sa création. Cependant, il a également exprimé ses craintes avançant que son but, à travers cette photo, est surtout de “donner le sourire aux gens, et c’est le plus important” pour lui.