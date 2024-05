L’Agence spatiale saoudienne (SSA) a dévoilé, mardi soir, les dix lauréats de sa compétition « Space Madak », représentant sept pays arabes, dont une étudiante marocaine.

Il s’agit de Houria Aba Cheikh, primée dans la catégorie botanique, aux côtés de deux autres candidats, respectivement d’Arabie saoudite et du Sultanat d’Oman.

Plus de 80.000 étudiants créatifs et talentueux du monde arabe ont participé au concours dans ses trois catégories, à savoir les arts, la botanique et l’ingénierie, 50 participants ayant atteint la phase finale.

Les résultats du concours ont été rendus publics lors de la cérémonie organisée par l’Agence spatiale saoudienne à l’occasion du premier anniversaire du « voyage de l’Arabie saoudite dans l’espace ».

نفخر بإعلان أسماء الفائزين الـ10 من 8 دول عربية في مسابقة #الفضاء_مداك ونبارك لهم الفوز حيث سترسل المشاركات الى محطة الفضاء الدولية. والشكر موصول لجميع الـ 80 ألف مشارك من 22 دولة عربية، حماسهم وشغفهم وقود لمزيد من الإلهام والإبداع. pic.twitter.com/GW4aj3SIy2 — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) May 21, 2024

Les lauréats de la catégorie des arts recevront chacun 20.000 riyals, ceux de la botanique 50.000 riyals, tandis que les gagnants dans la catégorie de l’ingénierie 100.000 riyals.

Lire aussi. La NASA publie un superbe cliché du détroit de Gibraltar vu de l’espace

Le concours vise à stimuler la pensée créative des étudiants arabes âgés de 6 à 18 ans, à promouvoir la culture de la recherche et développement et à encourager les jeunes générations à s’engager dans les domaines des sciences, tout en soutenant les talents et les créateurs et en les invitant à participer à des expériences uniques offertes par la compétition.

نفخر بجيل عربي رائد يرسم مستقبلنا في عالم الفضاء تشارك رائدة الفضاء، @Astro_Rayyanah، الفائزين العشرة في مسابقة #الفضاء_مداك فرحتهم، معبرةً عن الفخر والإعجاب بمشاركاتهم المبدعة pic.twitter.com/3NakXwoFny — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) May 21, 2024

La compétition « Space Madak » s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la SSA pour soutenir la recherche, le développement et l’innovation dans le domaine spatial et encourager les étudiants arabes à participer activement aux sciences liées à l’exploration spatiale, dans le but d’enrichir la contribution arabe dans ce domaine crucial.