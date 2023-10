Les opportunités d’investissement dans la région de Rabat-Salé-Kénitra (RSK) ont été au menu des entretiens tenus, mercredi à Rabat, entre le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Hassan Sakhi, et une délégation de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Madrid.

Au cours de cette rencontre, l’accent a été mis sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale et les actions de partenariat économique devant impulser le flux d’investissements, ainsi que sur l’importance de conclure un protocole d’accord pour asseoir un partenariat économique multiforme.

Dans une déclaration à la MAP, Sakhi a indiqué que cet accord dont la signature est prévue en novembre prochain permettra de hisser le niveau des échanges commerciaux et d’intensifier les liens de coopération entre les hommes d’affaires des deux capitales, de même qu’il favorisera de nouveaux investisseurs espagnols dans la perspective d’explorer de nouveaux marchés.

Il a dans ce cadre insisté sur le dynamisme des relations économiques entre Maroc et l’Espagne à la suite notamment de l’adoption de la feuille de route bilatérale, faisant remarquer que le Royaume ibérique constitue le premier partenaire commercial du Maroc.

Pour sa part, le deuxième vice-président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Madrid, Augusto de Castañeda, s’est félicité de l’excellence des relations de coopération économique entre les deux parties et de l’engagement commun à développer des partenariats solides et prometteurs dans divers domaines, en particulier les secteurs du BTP, des énergies renouvelables et du tourisme.

Au sujet de la convention de partenariat liant les deux parties, il a affirmé que l’idée est de mettre en place un accord global susceptible de répondre aux besoins des entrepreneurs marocains et madrilènes.

La rencontre a été aussi l’occasion pour les deux parties de passer en revue les différents accords de coopération unissant la CCIS de Rabat-Salé-Kénitra et nombre d’organismes espagnols, notamment la Chambre de commerce, d’industrie et de navigation d’Almeria et de Malaga, l’Agence espagnole Extenda et, récemment, la Chambre espagnole à Rabat.