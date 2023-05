Coordonnée par le Service commercial de l’ambassade US à Rabat et la Chambre de commerce américaine, la participation marocaine a été l’occasion d’explorer les opportunités d’affaires et d’investissement, ainsi que les offres et les facilités disponibles aux plans local, fédéral et national, a indiqué à la MAP Rabia El Alama, directrice de la Chambre de commerce US.

Cette manifestation, qui a lieu au National Harbor dans l’Etat du Maryland, a réuni des participants venus de différentes régions du monde, dont des responsables gouvernementaux et des experts, outre des représentants des Etats américains. L’un des thèmes de l’édition de cette année à trait au rôle des femmes dans les technologies et l’innovation. Le Maroc a présenté à cette occasion un projet en matière de développement d’application à travers la société “OCP Maintenance Solutions”, représentée par Sara Khadim. La candidate marocaine a accédé à la finale de la compétition lors de ce sommet, aux côtés de représentantes du Canada, d’Israël et de l’Ukraine.

Lire aussi: Vidéo. CGEM: le binôme Alj-Tazi dévoile sa prochaine feuille de route

Evoquant l’importance de la participation du Maroc, la directrice de la Chambre américaine de commerce a noté que l’expansion à l’international n’est plus un choix mais une nécessité, soulignant que le marché américain est l’une des destinations les plus profitables et attrayantes au monde.

« Select USA Investment Summit » est la plus grande manifestation dédiée à la promotion des investissements directs étrangers (IDE) aux États-Unis. Ce programme du gouvernement américain met en contact des entreprises étrangères qualifiées avec des organisations de développement économique américaines afin de faciliter les investissements des entreprises et la création d’emplois.