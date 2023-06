Le Maroc est une destination privilégiée des investisseurs espagnols en Afrique et occupe une place de choix dans les stratégies d’internationalisation des entreprises espagnoles, a indiqué, mercredi à Casablanca, la secrétaire d’État espagnole au Commerce, Xiana Méndez.

S’exprimant lors de la séance inaugurale de la Rencontre d’affaires et d’investissement Maroc-Espagne, Méndez a mis en exergue le dynamisme des relations entre le Maroc et l’Espagne et la ferme volonté de consolider les liens bilatéraux depuis la tenue récente de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne.

Il faut mettre en place tous les moyens nécessaires pour renforcer les relations commerciales et d’investissement afin qu’elles soient à la hauteur de la dynamique actuelle entre les deux royaumes, a-t-elle dit, rappelant la récente rencontre d’affaires à Madrid avec le ministre délégué chargé de l’Investissement Mohcine Jazouli qui a été l’occasion pour les chefs d’entreprises espagnols de découvrir les opportunités d’investissement au Maroc.

Acto de inauguración del Encuentro Empresarial 🇪🇸🇲🇦 que reúne a empresas españolas y marroquíes para identificar oportunidades de inversión y cooperación empresarial. 👉Con la participación de Xiana Méndez @SE_Comercio y el ministro de Comercio e Industria 🇲🇦, Ryad Mezzour. pic.twitter.com/kUTNvai38G — Secretaría de Estado de Comercio (@SE_Comercio) June 7, 2023

La présente rencontre, qui est un événement très important pour les communautés entrepreneuriales marocaine et espagnole, s’inscrit dans la continuité de ces concertations, a indiqué la secrétaire d’Etat, également présidente d’ICEX Trade and Investment, notant que les sujets qui y seront abordés, à savoir le climat des affaires, les énergies renouvelables, l’environnement, l’industrie, les infrastructures, ou encore l’eau et le transport, revêtent un intérêt commun pour les deux pays.

Et de poursuivre que « les données relatives aux investissements appuient cette ferme volonté de faire le chemin ensemble ».

« Pendant la dernière décennie nous avons atteint des chiffres records en termes de volume des échanges commerciaux, soit 20 milliards d’euros en 2022 », a-t-elle ajouté, notant, par ailleurs, que l’Espagne est le troisième pays en termes de stock d’investissement au Maroc.

“L’Espagne peut apporter son savoir-faire technique et ses technologies de pointe, tandis que le Maroc offre une situation macroéconomique stable, un marché en expansion, un capital humain qualifié et compétitif, un foncier de qualité, une fiscalité incitative…”@AljChakib pic.twitter.com/bBHdQNuJ0J — CGEM (@CGEM_MA) June 7, 2023

À travers la Rencontre d’affaires et d’investissement Maroc-Espagne, nous avons la volonté d’approfondir ces relations commerciales et d’investissement dans le cadre de la stratégie d’internationalisation des entreprises espagnoles dans laquelle le Maroc est un pays prioritaire, a fait savoir la responsable espagnole. A ce titre, Mme Méndez a cité plusieurs facteurs qui justifient le positionnement du Maroc, comme sa capacité d’intégration dans les chaines de valeur régionales qu’il faut consolider davantage, saluant les initiatives et réformes initiées par le Maroc et visant son ouverture commerciale.

La secrétaire d’Etat a mis l’accent, en outre, sur la position du Maroc considéré par les entreprises espagnoles comme une porte d’entrée au continent africain, et un point de départ pour étendre leurs activités à d’autres pays du continent africain, réaffirmant l’attractivité économique du Maroc qui fait partie de tous les plans d’internationalisation des entreprises espagnoles.

« Nous devons agir pour le bénéfice mutuel en éliminant les obstacles et en créant un climat d’affaires stable et propice à l’investissement entre les deux pays », a plaidé Mme Méndez, avant d’appeler à « donner du sens à nos économies » à travers une action commune pour la prospérité partagée, le bénéfice mutuel, et le co-développement.

La cérémonie inaugurale s’est tenue en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, et de chefs d’entreprises des deux pays.

La Rencontre d’affaires et d’investissement Maroc-Espagne se tient du 6 au 8 juin à Casablanca, dans le but de promouvoir les investissements entre les deux pays.