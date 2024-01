Sur la base d’informations précises émanant des services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, le Bureau central d’investigations judiciaires a procédé au démantèlement d’une cellule terroriste composée de 4 membres, suspectés de recruter des djihadistes pour les groupes terroristes.

Le Bureau central d’investigations judiciaires a procédé, les 29 et 30 janvier 2024, au démantèlement d’une cellule terroriste composée de 4 membres. Cette opération a eu lieu sur la base d’informations précises émanant des services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST). L’opération s’est déroulée simultanément à différents endroits à Tanger, Casablanca, Beni Mellal et Inezgane. Les personnes arrêtées, âgées entre 35 à 40 ans, sont soupçonnées de recrutement et de l’envoi de combattants pour rejoindre la branche du groupe « Daech » dans la région du Sahel, indique le BCIJ dans un communiqué.

Un communiqué du BCIJ a indiqué que les investigations ont permis d’établir que ce réseau opérait en coordination avec des dirigeants de ce groupe dans le Sahel en vue de faciliter l’adhésion de radicaux à cette région.

Les opérations de perquisition menées au domicile des suspects ont permis de saisir une série d’équipements électroniques, des sommes d’argent, des armes blanches, notamment des épées de grande taille, des masques et des gants, ainsi qu’un fusil.

Cette opération, selon le communiqué, s’inscrit dans le cadre de l’engagement des services de sécurité marocains face à la montée des menaces que représentent « Daech » et les autres organisations terroristes, notamment après la succession d’appels à la violence lancés par ces organisations appelant à rejoindre leurs bastions, notamment dans la région du Sahel.

Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée par le BCIJ sous la supervision du parquet compétent en matière de terrorisme et d’extrémisme, afin de suivre les intersections qu’elles partagent avec les organisations terroristes hors du Maroc et de révéler leurs plans et projets terroristes potentiels. Les suspects seront déférés devant la justice dès la fin de l’enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent.