La ville de Khémisset était récemment le théâtre d’un scandale impliquant le fils d’un responsable judiciaire dans une affaire de zoophilie et de zoopornographie. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie royale, qui vient d’interpeller les premiers suspects.

Selon Assabah qui a révélé l’information ce lundi, le fils d’un responsable judiciaire est accusé d’avoir filmé, dans une ferme aux environs de Khémisset, des femmes et des homosexuels dans des scènes obscènes avec des chiens, et ce en contrepartie d’une somme variant entre 1500 et 2000 dirhams.

L’affaire a éclaté au moment où l’épouse du principal mis en cause a découvert qu’elle était atteinte d’une maladie sexuellement transmissible chez les chiens, avant de s’apercevoir, après des doutes, que son mari était bel et bien la source de cette maladie, relèvent d’autres sources médiatiques.

En plus d’être accusé de zoophilie, le principal suspect est également soupçonné de proxénétisme et d’avoir attiré de jeunes femmes et des homosexuels en vue de tourner des films pornographiques et zoopornographiques dans le but de les vendre et « gagner de l’argent ».

Des messages audio envoyés via Whatsapp entre les « actrices » de ces films confirment la véracité de cette information, poursuit Assabah, soulignant que les éléments de la Gendarmerie royale avaient ouvert une enquête judiciaire à cet effet, avant d’identifier les potentiels suspects.

« Les gendarmes ont auditionné cinq jeunes filles, dont une maman, soupçonnées d’avoir pris part au tournage de scènes zoopornographiques avec les chiens d’un responsable judiciaire en échange d’argent », fait savoir le média arabophone, notant que le nombre de suspectes s’élève à seize, tandis que les recherches se poursuivent en vue d’arrêter un homosexuel filmé à son tour dans des scènes pareilles.