Un appel d’offres a été lancé pour la construction et l’équipement d’un refuge pour chiens et chats errants à Tanger.

La construction de cette fourrière animale nécessite un investissement de plus de 12,11 millions de dirhams (MDH), selon cet appel d’offres, dont l’ouverture des plis est prévue le 26 juin.

Cette structure, qui devrait être achevée dans un délai de 8 mois après démarrage des travaux, permettra d’héberger les chiens et autres animaux errants.

Ce projet fait l’objet d’une convention de partenariat entre la commune de Tanger, le ministère de l’Intérieur et l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), qui a été ratifiée par le conseil communal lors de sa session ordinaire du mois de février.

Selon le rapport du Comité de coopération et de partenariat de la commune de Tanger, cette convention vise à construire et équiper un refuge pour chiens, chats et animaux errants, dans le cadre de la nouvelle approche de la santé publique, et ce à travers l’implication des médecins, vétérinaires, organisations non gouvernementales (ONG) et des associations de la société civile œuvrant dans ce domaine.

Ce partenariat a pour objectif de mobiliser les moyens financiers et humains nécessaires pour assurer le fonctionnement de cette fourrière.

Ce projet nécessite une enveloppe budgétaire globale de 15 MDH, qui sera mobilisée par le ministère de l’Intérieur (10 MDH) et la commune de Tanger (5 MDH), qui fournira également le terrain où sera construite cette fourrière.