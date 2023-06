L’Espagne a été appelée, lundi 26 juin 2023 par un think tank espagnol, à accorder un intérêt particulier au Maroc, un pays qui s’érige en partenaire stratégique de l’Europe.

»Les liens économiques entre l’Espagne et le Maroc, favorisés par la proximité géographique et les contacts officiels fréquents, génèrent une activité commerciale et d’investissement intense qui est loin d’avoir épuisé son potentiel », souligne l’Institut espagnol Coordenadas pour la gouvernance et l’économie appliquée, un prestigieux centre de réflexion et de recherche.

Plusieurs accords bilatéraux cherchent à promouvoir un cadre »plus propice » au développement des échanges et de la coopération, ajoute la même source, rappelant, à cet égard, que l’accord d’association UE-Maroc, en vigueur depuis 2000, a permis de créer une zone de libre-échange entre les deux parties.

Des entreprises espagnoles de différents secteurs et tailles entretiennent des relations commerciales avec le Maroc, faisant de l’Espagne le premier client et fournisseur du marché marocain, fait noter le document, précisant qu’actuellement, 669 entreprises espagnoles détiennent au moins 10% du capital d’entreprises marocaines et 524 entreprises marocaines sont des filiales d’entreprises espagnoles.

Les exportations espagnoles ont augmenté depuis la fin de la pandémie pour atteindre un niveau record en 2021, avec 9,5 milliards d’euros, soit une augmentation de 28% par rapport à l’année précédente et 3% des ventes espagnoles à l’étranger, détaille l’Institut.

De plus, fait valoir le centre de réflexion, la Commission européenne a retiré récemment le Maroc de sa liste grise des pays en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ajoutant que cette décision contribuera de »manière substantielle » à l’amélioration de l’image internationale du Maroc et facilitera également la multiplication des flux d’investissement.

Par ailleurs, soutient Coordenadas pour la gouvernance et l’économie appliquée, le Maroc adopte des stratégies sectorielles pour améliorer sa compétitivité économique et relever les défis liés à l’instabilité du cadre macro-économique international.

Dans ce sens, le Maroc œuvre pour le renforcement et la diversification du secteur agricole dans le but d’atteindre l’autosuffisance et de continuer à progresser en tant que puissance exportatrice de produits agricoles, en vue d’accroître sa présence sur les marchés européens, selon la même source.

Le Plan Maroc Vert, ainsi que l’initiative « Stratégie Génération Green 2020-2030″, visent à répondre à ces attentes et offrent des perspectives commerciales et d’investissement intéressantes qui peuvent être exploitées par les entreprises espagnoles, relève-t-on, ajoutant que les énergies renouvelables, l’automobile, l’énergie, les transports, l’environnement et l’alimentation présentent de »bonnes opportunités » d’investissement pour les entreprises espagnoles.

Ces secteurs et dynamiques mettent en évidence l’attrait général du Maroc pour l’Espagne et plaident en faveur d »’une stratégie globale » susceptible de renforcer les liens de dépendance et de complémentarité entre les deux pays, conclut l’institut.

Coordenadas pour la gouvernance et l’économie appliquée est un institut de réflexion et de recherche sur l’interaction entre la gouvernance et l’économie appliquée pour ‘’avancer de manière constructive et décisive sur le trinôme : bien-être social, progrès économique et durabilité environnementale’’.