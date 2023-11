Un haut fonctionnaire du Bureau des droits de l’homme de l’ONU critique l’action de l’organisation dans sa lettre de départ à la retraite. Il a qualifié l’action à Gaza de « l’échec de l’ONU en Palestine », comme l’a confirmé hier mardi le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric. « C’est un cas de génocide manifeste », affirme-t-il.

Dujarric n’a pas mentionné le nom du fonctionnaire, mais a reconnu que le Bureau des droits de l’homme, basé à Genève et dirigé par Volker Türk, avait reçu une lettre d’un fonctionnaire des droits de l’homme exposant « ses raisons personnelles » concernant les événements au Moyen-Orient, rapportent plusieurs médias.

NEW: @UNHumanRights NY Office Director @CraigMokhiber resigns in protest over timidity of key parts of #UN system on issues pertaining to Palestinian Human Rights. In letter to @volker_turk he says: « This is a text-book case of genocide. The European, ethno-nationalist, settler… pic.twitter.com/lss1EvdLb3

— Rami Ayari (@Raminho) October 31, 2023