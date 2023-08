Un Bosnien de 35 ans a tué vendredi par balle trois personnes, dont son ex-épouse, et blessé trois autres, à Gradacac, une petite ville du nord-est de la Bosnie, avant de se suicider alors que les forces de l’ordre le recherchaient, a-t-on appris de sources officielles.

« Trois personnes ont été tuées et trois autres blessées. Localisé par la police, le fugitif s’est suicidé avant d’être arrêté », lit-on dans un bref communiqué de la police cantonale de Tuzla, transmis à l’AFP.

L’auteur de cette tuerie est un homme de 35 ans, lui-même de la ville de Gradacac, a précisé le parquet dans un communiqué.

« Par des tirs de pistolet, il a tué son ex-épouse et deux hommes, père et fils. Il a également blessé un policier, un autre homme et une femme à des endroits différents » de cette petite ville de quelque 40.000 habitants, selon la même source.

L’assaillant, un bodybuilder professionnel et professeur de fitness à Gradacac, a diffusé le premier meurtre en direct sur les réseaux sociaux, et a ensuite publié plusieurs autres messages vidéos pour expliquer son acte et pour faire le bilan de son entreprise criminelle, selon plusieurs médias locaux.

En Serbie voisine, 18 personnes ont été tuées début mai dans deux tueries qui se sont produites en moins de 48 heures, dont neuf élèves et un garde d’un établissement scolaire à Belgrade, tués par un écolier de 13 ans.

Un mois plus tard, un adolescent a grièvement blessé par arme à feu un enseignant dans une école de Lukavac, dans le nord-est de la Bosnie.

Un grand nombre d’armes circulent en Bosnie, ex-république yougoslave ravagée dans les années 1990 par une guerre intercommunautaire durant trois ans et demi, qui y a fait près de 100.000 morts.

Malgré des opérations de récupération d’armes dans les années qui ont suivi et une amnistie pour les détenteurs, plus de 31 habitants sur 100 y possèdent une arme à feu, selon le projet de recherche Small Arms Survey (SAS).

En Serbie, ce taux est de 39%, soit le plus élevé d’Europe.