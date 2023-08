Badr Bouljoihel, jeune doctorant-chercheur de 23 ans, a été sauvagement assassiné dimanche dernier à l’aube dans le parking d’un célèbre fast-food à Casablanca. Sa mort, qui n’a laissé aucun Marocain indifférent, a provoqué un émoi national. Retour sur la chronologie du crime minute par minute.

Les images de la vidéo de la caméra de surveillance du fast-food où le drame est survenu, des séquences que H24Info a visionné mais s’abstient de diffuser par respect des régles de la déontologie, témoignent de l’atrocité de cet acte odieux.

Tout a commencé à partir de 04h28 du matin, quand une grande 4×4 noire roule lentement dans le parking d’un célèbre fast-food à Casablanca, avant de se ranger de côté. Quelques secondes plus tard, Badr et ses quatre amis arrivaient sur le parking pour récupérer leur voiture avant d’être arrêtés par le présumé assassin et ses complices, avec lesquels une altercation avait eu lieu auparavant à l’intérieur du snack.

Il s’est ensuivi une dispute entre les deux camps. A cet instant, un individu portant une casquette blanche à l’envers a fait mine d’aborder Badr, pendant qu’un autre vêtu de blanc lui a mis un crochepied qui l’a fait tomber à même le sol. Badr s’est alors immédiatement relevé avant de recevoir un violent coup de poing au visage de la part de l’homme à la casquette qui l’a terrassé à brûle-pourpoint.

Au même moment où Badr était allongé et complètement inconscient au milieu du parking, ceux qui l’ont frappé ont, sur le champ, pris à partie une autre personne, apparemment son cousin, qui a été à son tour violemment frappé et agressé.

Juste après, et ayant pris conscience de la gravité de leurs actes, l’auteur principal et ses complices ont promptement pris la fuite. Dans le même temps, les amis de Badr, croyant que les assassins ont vraiment déguerpi, tentaient de le ranimer mais sans succès.

Assassinat du jeune Badr: que risque le coupable ?

Un peu de temps après, le plus abominable s’est produit. A 04h32, le meurtrier est revenu avec sa 4×4 sur le lieu du crime pour renverser, de façon délibérée, le corps inanimé de la victime. La vidéo montre qu’il a également fauché d’autres personnes, choquées et incapables d’esquiver sa folle accélération.

Horrifiés par le degré de cruauté de cet assassinat, les internautes marocains ont lancé le hashtag #justicepourBadr pour dénoncer cet acte odieux à plus grande échelle et requérir les peines les plus sévères pour ses auteurs.

Selon les premières données communiquées par la police nationale, l’équipe chargée de l’enquête a pu localiser et interpeller le principal suspect dans la ville de Laâyoune, et ce grâce à des informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Celui-ci s’est immédiatement enfui après avoir commis ces actes criminels dans un parking appartenant à un restaurant fast-food à Ain Diab à Casablanca.

Meurtre atroce du jeune Badr: la mise en garde de l’ex commissaire El Kharraz

Selon la même source, les recherches et investigations menées par la police judiciaire, appuyées par des techniciens de la police scientifique et technique, ont permis, dans un premier temps, de localiser et de saisir la voiture ayant servi à commettre ce crime dans la ville de Casablanca.

Avant que les recherches qui se sont poursuivies n’aboutissent quelques heures plus tard à l’arrestation du principal suspect dans la ville à plus de 1.084 km au Sud, accompagné de son beau-frère, qui est soupçonné d’avoir participé à la commission desdits actes criminels et de recel.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue et mis à disposition de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, afin de déterminer les circonstances entourant cette affaire et d’arrêter le reste des personnes impliquées, mais aussi afin de révéler les vrais arrière-plans et mobiles ayant poussé une dispute à un crime à part entière.