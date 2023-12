Un avion de la controversée compagnie aérienne Ryanair en provenance du Royaume-Uni et à destination du Maroc a été contraint d’effectuer un atterrissage forcé au Portugal, le commandant de bord ayant fait un malaise en plein vol.

Plusieurs sources médiatiques étrangères, dont le britannique The Sun, rapportent depuis hier jeudi qu’un « vol Ryanair en provenance du Royaume-Uni (aéroport de Londres Stansted) a été forcé d’effectuer un atterrissage d’urgence après un malaise du pilote ». L’appareil, un Boeing 737-800, devait selon d’autres sources atterrir à Ouarzazate.

Ryanair UK B738 near Faro on Dec 5th 2023, pilot unwell

A Ryanair UK Boeing 737-800, RK-8528 from London Stansted,EN (UK) to Ouarzazate (Morocco)

One of the pilots felt unwell prompting the crew to decide to divert to Faro. pic.twitter.com/THw2VmhSjU

