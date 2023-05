Ukraine: Moscou annonce la reconduction de l’accord céréalier

La Russie a confirmé, mercredi, l’extension pour une durée de deux mois de l’Initiative céréalière de la mer Noire, un accord portant sur les exportations de céréales ukrainiennes à travers un corridor sécurisé jusqu’au Bosphore en Turquie.

« Nous confirmons l’annonce faite par le président de la Turquie concernant une prolongation de deux mois de l’initiative de la mer Noire, offrant ainsi une chance (…) pour assurer la sécurité alimentaire mondiale », a indiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d’un point de presse.

« Nos évaluations fondamentales des accords d’Istanbul du 22 juillet 2022 n’ont pas changé, et les distorsions dans leur mise en œuvre doivent être corrigées le plus rapidement possible », a-t-elle encore dit, en allusion à la position de Moscou qui juge que la partie de l’accord concernant la suppression des obstacles à l’exportation des céréales et d’engrais russes n’est pas mise en œuvre.

Le vice-Premier ministre pour la restauration de l’Ukraine, Oleksandre Koubrakov, a, lui aussi, confirmé la reconduction de l’accord, dont la validité s’étend désormais jusqu’au 18 juillet.

« Nous remercions nos partenaires l’ONU et la Turquie pour les efforts visant à renforcer la sécurité alimentaire », a-t-il annoncé sur Twitter, ajoutant que « le principal défi est désormais de rendre l’accord efficace ».

I welcome the confirmation by the Russian Federation to continue its participation in the Black Sea Initiative for another 60 days.

Even in the darkest hours, there is always a beacon of hope & an opportunity to find solutions that benefit everyone.

— António Guterres (@antonioguterres) May 17, 2023