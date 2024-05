Donald Trump est attendu jeudi pour un rare meeting dans le Bronx, quartier défavorisé de New York où il espère séduire les électeurs hispaniques et afro-américains qui montrent quelques signes de faiblesse dans leur soutien à Joe Biden.

Souvent bloqué à New York par sa présence obligatoire à son procès pour paiements dissimulés à une star de films X, Donald Trump a récemment multiplié les sorties de campagne dans sa ville natale, dans une épicerie d’Harlem ou pour se faire photographier dans une caserne de pompiers.

Donald Trump a également fait campagne dans d’autres Etats traditionnellement acquis aux démocrates ces dernières semaines, comme le New Jersey et le Minnesota.

Mais en se rendant dans le Bronx, où vivent plus de 55% d’hispaniques et près de 30% d’Afro-Américains, le candidat républicain à la présidentielle du 5 novembre veut prouver qu’il peut attirer les foules parmi ces minorités perçues comme un vivier essentiel pour le camp démocrate dans la course à la Maison Blanche.

Les supporteurs MAGA (« Make America Great Again ») formaient une file d’attente sinueuse d’un kilomètre et demi de long dans le vaste parc Crotona où se tiendra en soirée la réunion publique de Donald Trump, qui avait été sévèrement défait lors de la dernière présidentielle dans ce bastion traditionnellement démocrate.

« Il est de New York, je ne m’offusque pas qu’il soit là », dit George Marrero, habitant hispanique du Bronx de 68 ans. « Il a un tout petit peu de soutien ici et je pense qu’il fera un petit peu mieux cette fois-ci ».

Pour son premier meeting à New York depuis 2016, le républicain mettra probablement l’accent sur la criminalité et les conditions économiques difficiles pour les classes populaires, dans un arrondissement où environ un tiers des habitants vit sous le seuil de pauvreté, soit le taux le plus élevé de New York.

The left is saying that only white people go to Trump rallies.

Look at this demographic….More leftist lies!

It seems to be that the Bronx and New Yorkers love Donald Trump!

Nothing can stop what’s coming! 💥🔥pic.twitter.com/xQxdZLq6VP

— Steve 🇺🇸 (@SteveLovesAmmo) May 23, 2024