Quatre membres de la protection civile italienne, entrés au Maroc comme simples touristes, ont failli provoquer une crise diplomatique entre le Maroc et l’Italie.

Tout a commencé lorsqu’un groupe de la protection civile italienne (ROE, Raggruppamento operativo emergenza) est arrivé au Maroc en se présentant comme de simples touristes. Ils ont ensuite rejoint les zones sinistrées où ils ont commencé à apporter leur aide. Jusque-là, rien de très grave, si on fait abstraction de la fausse déclaration.

«L’équipe s’est déplacée volontairement sans coordonner ni avec les autorités italiennes, ni encore moins marocaines. Ils sont entrés au Maroc en remplissant comme tout le monde la fiche d’entrée qui permet un séjour de 90 jours dans le pays, cochant la case tourisme comme motif du voyage», raconte le média italien Open.

Puis, ces Italiens ne se sont pas fait discrets. Ils enchaînaient les déclarations et donnaient des interviews aux médias et aux journaux. Ils accusaient les autorités marocaines d’incompétence et d’inefficacité alimentant ainsi la polémique, née à Paris, au sujet de l’aide internationale aux sinistrés du séisme.

Ce qui a poussé les autorités marocaines à protester auprès de Rome. Les responsables italiens ont alors contacté le chef de cette équipe, un certain Cicchetti Marchegiani qui a, selon Open, répondu ainsi : «nous sommes ici à titre privé et l’État italien n’y est pour rien».

«Cette équipe a proféré un mensonge», explique à Open une source diplomatique. Les autorités marocaines ont également fait remarquer qu’on «ne vient pas à titre privé en portant l’uniforme bleu du Roe de la protection civile italienne», poursuit le média.

Lire aussi. Séisme au Maroc. Non sollicitée, Berlin se veut solidaire et réitère son engagement envers Rabat

L’équipe a finalement été priée de quitter le territoire marocain afin d’éviter une crise diplomatique avec l’Italie où le Maroc essuie déjà les foudres de la presse locale.

Mardi, l’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla, a remis les pendules à l’heure lors d’un entretien accordé au journal Lapresse en qualifiant ladite polémique de » stérile » et « trompeuse« .

«Il y avait un refus, il n’y aurait certainement pas eu la présence de l’Espagne, des Émirats arabes unis, du Qatar, du Royaume-Uni et de nombreuses ONG de différents pays. Nous l’avons expliqué à nos partenaires internationaux, et je l’ai fait personnellement avec les autorités italiennes, et elles ont compris», a précisé le diplomate.

Aide française au Maroc: Macron fait l’unanimité… contre lui

Et d’expliquer que : «nos efforts se sont concentrés sur le sauvetage des vies humaines et la prise en charge des blessés grâce aux capacités nationales».

Plus tard, «à la lumière d’une évaluation permanente de l’évolution de la situation sur le terrain, il a été décidé de faire appel aux propositions d’aide qui correspondent à des besoins spécifiques et au contexte actuel. C’est pour cette raison qu’un appel a été lancé en premier lieu à l’Espagne, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et au Qatar», a tranché le diplomate marocain.