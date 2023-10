Annoncé quelques jours seulement après le puissant séisme qui a touché certaines régions du Royaume, le Show Solidarité Maroc, initié par Gad Elmaleh, a pris place ce lundi au Dôme de Paris. Grâce à son spectacle, l’humoriste marocain a pu récolter 435.000€ qui seront reversés au “Fond 126”.

Ce lundi, le Dôme de Paris abritait un noble événement. Il s’agit d’une soirée caritative organisée par l’humoriste marocain Gad Elmaleh dont l’objectif est de récolter des dons au profit des sinistrés du tragique séisme d’Al Haouz.

En plus d’Elmaleh, d’autres humoristes ont tenu à participer à cette noble cause. Il s’agit de Booder, Redouane Bougheraba et Roman Frayssinet. De son côté, le rappeur ElGrande Toto et Dj Abdel ont eux aussi répondu présents aux côtés de l’animateur Rachid Allali.

Sur ses réseaux sociaux, Elmaleh a annoncé ce matin que le Show Solidarité Maroc a pu récolter 435.000€ soit près de 5 millions de dirhams. En story Instagram, l’humoriste a tenu à remercier les 4500 personnes qui étaient présentes mais aussi ceux qui ont contribué de loin.

L’ensemble de cette somme sera reversée au “Fond 126”, mis en place par le gouvernement marocain pour venir en aide aux victimes et surtout pour contribuer à la reconstruction des régions touchées.