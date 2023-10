ElGrande Toto a battu encore une fois un record de stream. L’album du rappeur marocain sorti en 2021, Caméléon, a dépassé le seuil des 100 millions d’écoutes sur la plateforme Spotify.

Il est celui que l’on ne présente plus dans le “rap game” marocain, celui qui a battu de nombreux records (qui continue à le faire) et aussi celui qui a su exporter sa musique et sa “vibe” en dehors du territoire national. Il s’agit sans nul doute d’ElGrande Toto.

Toto, ambassadeur du quartier Benjdia dans les 4 coins du globe, vient en effet de battre le record de stream de toute la région MENA avec son seul et unique album. Dévoilé au public il y a de ça plus de 2 ans, Caméléon vient de dépasser le seuil des 100 millions de streams sur Spotify faisant de lui le premier album de rap à atteindre ce seuil dans la région MENA.

Pour rappel, ce n’est ni le premier ni le deuxième record battus par le rappeur casaoui. En 2021, “Mghayer”, clip issu de ce même album, avait cumulé plus de 2.4 millions de vues sur YouTube en 24 heures seulement. Lors de cette même année, ElGrande Toto a été l’artiste le plus écouté au Maroc et dans toute la région MENA.

En ce moment, Toto se trouve en Europe où il prépare sa prochaine tournée “Twenty Seven Tour” qui démarrera en novembre. Celle-ci aura lieu en grande partie en Europe mais également en Amérique du nord (Canada et Etats-Unis).

Et comme prévu, le jeune rappeur marocain fera également une apparition ce soir au “Show Solidarité Maroc”, organisé par l’humoriste marocain Gad Elmaleh. Ce spectacle, dont les bénéfices iront au profit des victimes du tragique séisme d’Al Haouz, aura lieu au Palais des Sports de Paris à 20h (heure française).