Les éléments de la brigade anti-gang relevant du service préfectoral de la police judiciaire à Salé ont interpellé, mardi matin, trois individus âgés entre 55 et 70 ans, dont un médecin, un pharmacien et son assistant, pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de psychotropes, apprend-on de source sécuritaire.

Les mis en cause ont été interpellés sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), lors d’une intervention sécuritaire menée à Casablanca et ce, sur fond d’une affaire relative à l’arrestation de deux personnes la semaine dernière à Salé et dans la zone de Deroua, aux environs de Casablanca, a indiqué la même source, rappelant que cette opération avait permis de saisir 3.330 comprimés psychotropes.

Les recherches ont montré que le médecin interpellé était impliqué dans la fourniture d’ordonnances que le pharmacien et son assistant utilisaient pour se procurer des quantités de médicaments psychotropes avant de les délivrer aux trafiquants de stupéfiants, poursuit la même source.

Et de préciser que les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir une cargaison supplémentaire constituée de 3.300 comprimés psychotropes de divers types, ainsi qu’un lot d’ordonnances et de factures relatives à l’acquisition de substances psychotropes, outre la saisie d’un cachet du médecin en question et d’une somme d’argent suspectées d’être le butin de cette activité criminelle.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’arrêter toutes les personnes impliquées dans cet acte criminel et de déceler leur liens avec les réseaux de trafic de drogue et de psychotropes, conclut la même source.