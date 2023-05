Le club de Toulouse souhaiterait se séparer de Zakaria Aboukhlal, en raison des récentes polémiques.

Sur le terrain, Zakaria Aboukhlal signe à Toulouse une saison presque parfaite. Il suffit de visionner les vidéos “highlights” du club pour voir un joueur capable sur une inspiration, un dribble ou un passe d’être l’un des éléments les plus efficaces de son équipe.

Mais sur le plan extra-sportif, la situation se complique pour l’international marocain. Est-ce la fin de l’histoire entre Aboukhlal et FC Toulouse. D’après les informations publiées par footmercato, l’attaquant marocain, lié au club toulousain jusqu’en juin 2026, les dirigeants veulent s’en débarrasser le plutôt possible. Il ne faut donc pas écarter la possibilité qu’il soit transféré dès cet été.

En refusant de porter le week-end le maillot arc-en-ciel dans le cadre de la journée de lutte contre l’homophobie, le joueur s’en serait ensuite embrouillé avec une élue. Lundi, RMC Sport a dévoilé les détails de l’affaire qui impliquait le joueur du TFC et Laurence Arribagé, adjointe au maire de Toulouse et chargée des Sports.

“Le divorce est bel et bien consommé entre Toulouse et Aboukhlal. Le joueur restera à l’écart jusqu’à la fin de la saison et le TFC va chercher à s’en débarrasser cet été. Sous contrat jusqu’en 2026, le Marocain souhaite également plier bagage et sa bonne saison devrait lui permettre de rebondir ailleurs”, écrit le site d’information spécialisée. .