Ce modèle emblématique se met au goût du jour avec la technologie e-Hybrid à basse tension. Avec son design à part et des performances innovantes, le Jeep® Renegade e-Hybrid surprend agréablement. Nous avons testé ce SUV, à l’aise en ville comme sur la piste.

Le Renegade c’est avant tout un design inimitable, reconnaissable au premier coup d’œil : des formes carrées et musclées, associées à des lignes acérées qui lui donnent un air robuste et rassurant. Pour le reste, on retrouve la signature Jeep avec la calandre à sept fentes, les projecteurs à LED ronds ou encore les passages de roues trapézoïdaux. Le marquage discret de la lettre « E » à l’arrière signale sa nature hybride.

Autre bon point : ce SUV compact et agile est aussi à l’aise en ville qu’à la campagne comme on a pu le découvrir. En ville, sa direction souple et sa taille compacte, permettent de se faufiler sans souci dans le trafic. Sur autoroute, le véhicule est tout aussi agréable, aidé par un moteur efficace qui permet de monter rapidement dans les tours et des amortisseurs souples, pour plus de confort. Avec sa garde au sol de 174 cm, nous avons poussé le Renegade sur des pistes sablonneuses, histoire de prendre quelques vagues avec notre surf. Planche sur le toit, direction la plage sauvage de Oued Cherrat, près de Bouznika. Et là, aucun souci pour franchir les petites collines et les pistes pour accéder au rivage. Un vrai bonheur.

Pour cela, le moteur essence de 1,5 litre turbo de 130 ch et 240 Nm couplé à une transmission automatique à double embrayage et 7 rapports reste un bon compromis. À cette boîte de vitesses est intégré un moteur électrique 48 volts, tandis que le moteur à essence est complété d’un autre petit moteur électrique de type BSG (Belt Start Generator), pour l’aide au démarrage. Et c’est là que la Jeep Renegade e-Hybrid fait toute la différence. Contrairement aux autres voitures à hybridation légère, le système e-Hybrid de Jeep® garantit une expérience de conduite totalement hybride grâce à l’intervention du moteur électrique seul lors des phases de conduite à basse vitesse et des manœuvres de stationnement, assurant ainsi une autonomie de plusieurs kilomètres en 100 % électrique. Trois systèmes, les e-Boosting, e-Braking, e-Boosting, assurent une réduction significative de la consommation de carburant et des émissions de CO₂, tout en améliorant l’agrément de conduite.

Un intérieur spacieux, confortable et fonctionnel

L’intérieur spacieux de la Jeep Renegade e-Hybrid permet au conducteur et ses passagers de retrouver leurs aises dans toutes les situations. Selon les versions, le confort est porté à un niveau supérieur avec des sièges avant électriques à 8 réglages ou un volant chauffant. Dans l’habitacle, on apprécie les nombreux rangements comme le compartiment pour smartphone sur la console centrale ou le filet côté passager, sans oublier le coffre et son plancher de chargement modulable, sa banquette arrière rabattable ou la possibilité de rabattre à plat le siège passager avant.

Bien agencé, le tableau de bord permet d’accéder à toutes les fonctionnalités à travers un écran TFT couleur de 7″ qui permet entre autres de visualiser en temps réel l’état de la batterie et du moteur (essence et/ou électrique), les flux de puissance et de charge, ainsi que tous les paramètres liés aux aides à la conduite.

Une sécurité sans faille

La Jeep® Renegade e-Hybrid dispose d’une large gamme de systèmes de sécurité active et passive (selon les versions) : reconnaissance des panneaux de signalisation, limiteur de vitesse intelligent, alerte de franchissement de ligne avec correction, alerte anticollision avec arrêt à faible vitesse, caméra de recul Parkview, détection de présence…

Ce nouveau Jeep Renegade e-Hybrid franchit une grande avancée. Avec son design emblématique, sa technologie innovante et son confort exceptionnel sans oublier ses avantages écologiques, il demeure un bon compromis pour circuler en ville ou s’évader hors des sentiers battus.

A partir de 294.0000 DH

