L’ancienne N.1 mondiale de tennis Naomi Osaka a remporté son premier match après plus d’un an d’absence lundi, en battant l’Allemande Tamara Korpatsch au tournoi WTA 500 de Brisbane.

La joueuse japonaise de 26 ans a eu besoin d’une heure et 47 minutes pour se défaire de son adversaire 6-3, 7-6 (11/9) sur le court Pat Rafter.

Naomi Osaka after winning her 1st match back as a mom:

“I feel like the last couple years I played before I had my daughter I didn’t return as much love as I was given. That’s what I want to do on this chapter. I just really appreciate people coming out & people knowing me and… pic.twitter.com/INIp9lDSlp

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 1, 2024