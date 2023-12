A quelques heures de son retour à la compétition à Brisbane, Rafael Nadal a reconnu dimanche avoir songé à la retraite après une blessure à une hanche, mais laisse désormais la porte entrouverte à une poursuite de sa carrière après 2024.

En conférence de presse, l’Espagnol n’a rien caché des doutes qui l’ont traversé durant presque un an d’absence, plombé par deux opérations au psoas-iliaque (muscle qui relie le haut et le bas du corps), après s’être fait mal à l’Open d’Australie le 18 janvier 2023.

« Si j’ai pensé à la retraite pendant cette période? Bien sûr que oui », a-t-il ainsi reconnu, ajoutant: « Est-ce que ça a du sens de faire tout ça à 37 ans, sachant qu’il y a une possibilité pour que je ne revienne pas de la manière dont j’ai envie de revenir ? »

« Before the tournament this time, I felt ready to compete. 💪

Rafa Nadal is returning to tennis full of « determination » and « passion » 😍#BrisbaneTennis pic.twitter.com/p06wBAXBjt

— Eurosport (@eurosport) December 31, 2023