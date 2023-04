Taïwan: Washington appelle Pékin à la «retenue»

Washington a appelé samedi la Chine à faire preuve de retenue au premier jour d’exercices militaires autour de Taïwan, soulignant que les Etats-Unis étaient prêtes à respecter leurs engagements en matière de sécurité en Asie.

« Nos canaux de communication avec la République populaire de Chine restent ouverts et nous avons toujours appelé à la retenue et à ne pas modifier le statu quo », a déclaré un porte-parole du département d’État.

« Nous sommes confiants dans le fait que nous avons des ressources et des capacités suffisantes dans la région pour assurer la paix et la stabilité », a également fait savoir le porte-parole, ajoutant que les Etats-Unis suivaient « de près les actions de la Chine ».

Pékin a procédé samedi dans le détroit de Taïwan à un exercice « d’encerclement total » de l’île au premier jour de manœuvres militaires qui dureront jusqu’à lundi, mobilisant au moins neuf navires de guerre et 71 avions militaires, selon le ministère de la Défense de Taïwan.

Ces manœuvres sont présentées comme des représailles à une rencontre récente aux Etats-Unis entre le président républicain de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, et la présidente taïwanaise, qui a dénoncé l' »expansionnisme autoritaire » de la Chine.

I am the Speaker of the House. There is no place that China is going to tell me where I can go or who I can speak to. pic.twitter.com/9N37s6jr8D

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 8, 2023