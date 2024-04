LG Electronics a présenté ses appareils électroménagers de pointe ainsi que les technologies de bases connexes à l’Appliance & Electronics World Expo (AWE) 2024.

« Améliorez votre style de vie avec LG », c’est sous ce thème que le géant coréen a participé à l’Appliance & Electronics World Expo 2024, organisé en Chine en mars dernier. Il a ainsi mis en place une importante exposition comprenant les zones « LG x JD Alliance », « LG Innovation Tech », « Améliorez votre style de vie » et « LG ThinQ™ Home », ainsi que le pont « MoodUP™ », le salon « Air Solution » et la zone « Laundry Solution & Trendy Kitchen ».

La première zone, dédiée à l’électroménager, a mis en avant des appareils révolutionnaires qui seront disponibles sur la plateforme de commerce électronique JD. Lors du premier jour de l’AWE 2024, LG et JD se sont associés pour des diffusions en direct présentant des solutions domestiques, telles que les derniers WashTower, LG Styler, les réfrigérateurs InstaView, les climatiseurs et les téléviseurs OLED de 77 et 83 pouces.

LG a également illustré son concept harmonieux “Fix & Max” avec des appareils électroménagers intégrés de manière transparente dans des environnements de cuisine, d’étude et de salon réalistes et élégamment aménagés. Les visiteurs ont pu voir par eux-mêmes comment ces appareils concrétisent la vision d’améliorer la vie à la maison.

Parallèlement, la zone « LG ThinQ Home » a mis en valeur l’expérience de gestion des appareils électroménagers à la fois intelligente et élégante grâce à LG ThinQ UP. Cette plateforme intuitive et revolutionnaire facilite le contrôle et la gestion des appareils, qu’il s’agisse d’allumer et d’éteindre les appareils ou de sélectionner l’un des nombreux cycles spécialisés disponibles sur les appareils intelligents de l’entreprise.

A la zone MoodUP Bridge, les visiteurs ont été attirés par les couleurs vibrantes et dynamiques. Introduits pour la première fois en 2023, les réfrigérateurs LG avec MoodUP sont dotés de panneaux de porte à DEL de couleur changeante qui peuvent être gérés à l’aide de l’application LG ThinQ.

Les appareils de traitement de l’air de LG étaient également de la partie, dont notamment le PuriCare AeroTower, l’AeroFurniture et le LG PuriCare Objet Collection HydroTower.

Quant à la zone Innovation Tech, qui a présenté la technologie d’intelligence artificielle Direct Drive (AI DD), celle-ci s’est concentrée sur les laveuses et sécheuses de LG équipées de la plus récente technologie de moteur à entraînement direct. L’AI DD détecte le poids et la douceur du tissu de chaque brassée et les types de tissus à laver, puis détermine automatiquement le cycle idéal pour améliorer les performances de nettoyage et la protection de vos vêtements. Les visiteurs ont aussi pu découvrir l’histoire de LG Styler, ainsi que les solutions améliorées d’entretien des vêtements du nouveau LG Styler.

La zone Laundry Solution & Trendy Kitchen est l’endroit où les visiteurs ont pu trouver les solutions intelligentes d’entretien des vêtements intégrées de LG et les appareils de cuisine haute performance. L’on pouvait voir les solutions intelligentes de LG pour les vêtements, qu’il s’agisse de lavage, de séchage, d’entretien ou de repassage des vêtements. La zone comprenait également une gamme variée de réfrigérateurs InstaView aux finitions sobres et adaptées à la décoration, notamment le blanc essence et le noir mat.

LG a également pensé aux plus jeunes avec l’IT Gaming Zone, où ceux-ci pouvaient découvrir les moniteurs de jeu OLED UltraGear ainsi que les ordinateurs portables LG Gram Pro. Ils étaient invités à la zone de camping et de détente de l’entreprise. L’on y retrouvait le LG StanbyMe Go et le LG CineBeam Q. S’y ajoute le LG MAGNIT, un micro LED de 163 pouces, qui captive non seulement les visiteurs par son image de haute qualité, mais propose également des écrans personnalisables à grande échelle pour répondre aux besoins des clients B2B.

“Nous sommes ravis de présenter aux clients chinois un mode de vie amélioré grâce à nos appareils ménagers et technologies innovants à l’AWE 2024”, a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. Et de conclure: “LG continuera d’offrir des solutions de vie intelligente capables de répondre aux goûts, aux préférences et aux besoins uniques de chaque client.”