Libre depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison dernière, Zinedine Zidane pourrait succéder à Mauricio Pochettino à la tête du Paris Saint-Germain.

Le journal britannique Times a annoncé que Mauricio Pochettino envisagerait sérieusement de quitter le PSG. Une information depuis confirmée par le Daily Mail. Selon le media britannique, Mauricio Pochettino n’apprécierait pas son aventure parisienne. Le Daily Mail annonce en effet un Pochettino « frustré de diriger un vestiaire avec de gros egos comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ».

EXCLUSIVE: Manchester United have called an emergency board meeting to discuss Ole Gunnar Solskjaer’s dismissal as manager. The Sunday Times understands the virtual meeting has been scheduled for 7pm with Solskjaer’s compensation terms on its agenda. https://t.co/aaONCsyJW4

— Times Sport (@TimesSport) November 20, 2021