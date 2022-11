À la veille du premier match des Lions de l’Atlas dans le Mondial qatari contre la Croatie, le sélectionneur national Walid Regragui a donné une conférence de presse, ce mardi 22 novembre 2022. En compagnie du capitaine de l’équipe nationale, Romain Saïss, Regragui est revenu entre autres sur les chances du Maroc face à la Croatie, le retour de Ziyech et les blessés de l’équipe.

Interrogé sur le premier match des Lions de l’Atlas face à la Croatie, Walid Regragui a assuré que «le premier match de la compétition est très important et peut être déterminant pour la suite», ajoutant: «on va tout faire pour rendre notre peuple fier et les supporters qui sont venus en nombre ici. On a bien travaillé toute la semaine pour ce match-là et c’est à nous de faire ce qu’il faut sur le terrain demain».

Sur la défaite des Sénégalais en manque d’efficacité, malgré leur belle prestation, face aux Néerlandais, qui ont su faire le dos rond avant de l’emporter dans les dernières minutes avec 2 buts à zéro, Regragui a évité les comparaisons.

«On ne nous compare pas avec les autres équipes. Nous aussi on est dans le groupe de la mort, il y a le vice-champion du monde et le troisième de la dernière coupe du monde. On n’oublie pas cela, mais nous avons notre mot à dire», a-t-il répondu.

«Nous connaissons les qualités de nos joueurs de top niveau mondial. On est préparé pour donner le maximum. Je fais confiance à mes joueurs, nous allons être une équipe difficile à vaincre», a-t-il poursuivi.

Lire aussi: Photos. Mondial-2022: dernier entraînement des Lions avant le match contre la Croatie

Pour sa part, le capitaine de l’équipe nationale a eu droit à une question portant sur l’existence d’un «stress particulier sur les joueurs marocains».

Niant quelconque stress, il a soutenu qu’«il faut qu’entre guillemets cette pression ne devienne pas du stress». Cependant, «il faut savoir qu’on a des responsabilités parce qu’on représente tout un pays, tout un peuple», a-t-il nuancé.

Saïss s’est montré conscient de la chance et de la fierté de représenter le Maroc à la Coupe du Monde sans pour autant laisser cette donne stresser les joueurs plus que ce qu’il ne le faut.

«On a la chance d’être là par rapport à d’autres joueurs par choix ou par rapport à d’autres joueurs qui sont blessés. C’est pourquoi il faut être conscients de ce qui nous attend et des attentes que les gens ont par rapport à nous», a-t-il souligné dans cette veine.

Revenant aux enseignements du Mondial-2018, il a souligné l’importance du premier match. «L’expérience que j’ai pu avoir par rapport à la dernière coupe du monde nous a montré que le premier match peut être déterminant pour la suite. Celui de demain est un match à trois points et c’est tout», a-t-il fait savoir.

«On est là pour gagner et pour aller le plus loin possible dans la compétition», a-t-il déclaré, notant que le message qu’il va véhiculer à ses coéquipiers sera «de jouer le foot qu’on sait jouer. Il faut jouer avec nos armes, mais aussi avec nos cœurs et nos têtes pour ne pas avoir de regrets à la fin de la compétition».

Interpellé sur le favori de cette rencontre, la présence de Luca Modric et la possession de balle, le Coach a vite répondu que le favori reste la Croatie. Ceci dit, il a soutenu que le Maroc ne manque pas de bons joueurs.

Lire aussi: Vidéo. Mondial 2022: «Le passage au second tour ne sera pas facile», déclare Regragui

À propos du style de jeu basé sur la possession de balle, notamment, durant les trois derniers matchs alors que le Maroc affronte demain un adversaire qui aime garder le ballon, Regragui n’a pas tranché sur le fait de savoir si « on va laisser le ballon ou on va le garder ».

«Nous avons vu aujourd’hui le match contre l’Arabie Saoudite, ils ont laissé le ballon ils ont eu 31% de possession de balle, ils ont tiré trois fois et ils ont eu deux buts et ils ont gagné le match face l’Argentine et face à peut-être le meilleur joueur de l’histoire».

«Ce qui est important pour nous, c’est d’être cohérent dans notre jeu quand on a le ballon et quand on ne l’a pas », a-t-il expliqué.

«Si la Croatie ne nous permet pas d’avoir le ballon demain, il faudra être fort défensivement et s’ils décident de nous le laisser il faudra qu’on sache ce que l’on doit faire de ce ballon», a-t-il détaillé.

«On a travaillé durant 10 jours et pendant notre stage en Espagne dans ce sens pour être une meilleure équipe à chaque match. Forcément, avec le style de joueurs qu’on a, on a envie d’avoir le ballon, mais en face il y a de bons joueurs qui aiment garder le ballon aussi», a-t-il affirmé.

«Ça va être un vrai match tactique, technique aussi et je pense que le milieu de terrain sera très important. Celui qui aura la maitrise devra avoir un maximum d’efficacité aussi », a-t-il conclu.

Par ailleurs, en réponse à une question sur le retour de Hakim Ziyech et son apport en sélection, Saïss n’a pas tari d’éloge envers son coéquipier. «C’est un super joueur, il est ami avec tout le monde. Il a une bonne mentalité et il donne un plus et une certaine différence. Il a beaucoup de qualités. Tout le monde lui fait confiance. Je sais qu’il fera de son mieux et qu’il aidera l’équipe».