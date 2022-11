Le passage au second tour «ne sera pas tâche facile face au finaliste de la dernière coupe du monde (Croatie, ndlr) et face à la Belgique», a déclaré le sélectionneur national Walid Regragui au micro d’Arridiya après la rencontre amicale entre les Lions de l’Atlas et la Géorgie.

Interpellé sur le premier match clé des Lions de l’Atlas face à la Croatie, le sélectionneur national Walid Regragui a déclaré: «Nous sommes venus pour réjouir notre peuple. On sait que la coupe du Monde est très importante pour les Marocains, ils aspirent nous voir passer au second tour. Ce ne sera pas tâche facile face au finaliste de la dernière coupe du monde et face à la Belgique, mais nous connaissons notre valeur et nous sommes confiants de pouvoir réaliser l’exploit ».

«Avec le travail et l’esprit que nous avons, nous souhaitons réjouir notre public», a-t-il poursuivi.

À Al Sharjah, aux Émirats arabes unis, Walid Regragui semble satisfait de la victoire du Maroc contre la Géorgie, mais reste quand même conscient que le «niveau est plus élevé en Coupe du Monde». «Nous avons une bonne équipe, un moral élevé et de bons joueurs. Nous espérons être à la hauteur des espérances des Marocains qui attendent beaucoup de nous», a-t-il dit.

Cependant, l’entraîneur de l’équipe nationale a affirmé que le match disputé est un entraînement qui a permis à un grand nombre de joueurs d’y participer. « Il y a une bonne ambiance au sein du groupe. Le style de jeu que nous avons mis en place commence petit à petit à porter ses fruits. Mais il reste du travail, et nous avons encore six jours pour être prêts », a-t-il expliqué.

À propos de l’entrée en jeu d’Anass Zaroury en seconde période pour son premier match avec les Lions de l’Atlas, Regragui a estimé que «ce n’était pas facile pour lui, car il n’est arrivé que ce matin. Mais, je voulais lui témoigner ma confiance puisque, car nous pourrions avoir besoin de lui en Coupe du Monde. C’est un jeune joueur qui a un avenir prometteur devant lui. Nous ne pensons pas qu’au Mondial, mais aussi à l’avenir afin que tous les joueurs soient à la hauteur».