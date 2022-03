Hakim Ziyech, le milieu offensif de Chelsea, a reçu un trophée honorifique qui vient couronner ses récentes performances.

Les supporters de Chelsea ont élu lundi le but du Marocain Hakim Ziyech contre Crystal Palace comme étant le meilleur du club en février, permettant à l’ailier prolifique de remporter ce prix pour le deuxième mois consécutif. En janvier, Ziyech avait déjà eu cet honneur pour sa frappe sensationnelle contre Tottenham, avant d’être à nouveau sacré en février par les supporters des Blues pour sa volée posée contre Crystal Palace.

Your Goal of the Month winner for February! 👏 — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 7, 2022

Le joueur de 28 ans a une nouvelle fois fait preuve de sang-froid et d’une technique irréprochable en suivant patiemment le centre de Marcos Alonso avant de placer une volée au fond des filets au second poteau. Ce sang-froid est d’autant plus impressionnant que son but a été inscrit à la dernière minute à l’extérieur, dans un match où Ziyech s’était déjà vu refuser un but par la VAR. Les milliers de supporters du club londonien qui ont participé au sondage en ligne sur le site officiel de Chelsea ont donné le Marocain gagnant avec 32% des voix.