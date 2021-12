Zinedine Zidane pourrait bien déposer ses valises à Paris pour prendre les rênes du PSG. Le direction du club parisien lui aurait fait des propositions, selon plusieurs médias.

L’arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain (PSG) se précise de jour en jour. Bien que rien ne soit encore officiel, les rumeurs se multiplient. Certains évoquent même des négociations avancées entre l’ancien numéro 10 des bleus et le directeur sportif du PSG, Leonardo. Comme c’est le cas du journal Le Parisien qui a affirme récemment qu’une rencontre avait d’ores et déjà eu lieu avec Leonardo.

Un journaliste de la radio espagnole Cadena SER a, lui aussi, confirmé que l’ancien coach du Real Madrid est désormais disponible pour négocier.

« Parmi les entraîneurs qui ont été approchés, il y a Zidane. Les dirigeants du PSG ont parlé d’un Zinedine réceptif. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il dit oui », a twitté le journaliste Manu Carreño.

🚨⚽️ NOTICIA SER 🔄 El @PSG busca un recambio para Pochettino 💭 « Entre los que han sondeado está Zidane y han encontrado a un Zinedine receptivo. Esto no quiere decir que diga que sí » 🎙️ Informa @ManuCarreno pic.twitter.com/sdJnWtPAxv — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 7, 2021

El Nacional, un autre média espagnol, assure que l’option Zinedine Zidane est bel et bien étudiée par le PSG. Le journal catalan parle de négociations sérieuses qui ont débuté il y a quelques jours entre le directeur sportif Leonardo et Zidane. Même le président du club Nasser Al-Khelaïfi s’en mêle surtout que, croit savoir El Nacional, le technicien français aurait exigé les pleins pouvoirs, y compris pour ce qui concerne le marché des transferts.

Les propriétaires qataris voit dans l’ancien meneur de jeu le profil idéal pour prendre la suite de Mauricio Pochettino, de plus en plus décrié. D’ailleurs, la publication espagnole Deportes Cuatro révèle que le PSG serait en pleine négociation avec Pochettino pour un départ au mois de janvier prochain, afin de préparer l’arrivée de Zinedine Zidane. L’Équipe faisait récemment des révélations allant dans ce sens. Arrivé il y a tout juste un an, Pochettino est encore lié avec le PSG jusqu’au mois de juin 2023.