Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a annoncé dimanche qu’il allait rester à la tête des Fennecs en dépit de l’amère élimination de l’Algérie par le Cameroun dans les matchs de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar.

« J’ai décidé de continuer ma mission à la tête de la sélection algérienne », a déclaré M. Belmadi sur la chaîne Youtube de la Fédération algérienne de football (FAF).

« J’ai soumis à mes responsables l’opportunité de mettre fin à mon contrat, mais cette proposition n’a pas été acceptée », a-t-il précisé.

L’Algérie a échoué à valider son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, en se faisant battre par le Cameroun (1-2) à l’ultime minute des prolongations, lors du barrage retour disputé le 29 mars à Blida, à 45 km au sud-ouest d’Alger.

M. Belmadi a expliqué avoir répondu à l’appel du « public et du peuple » algérien qui ont exprimé clairement leur souhait de le voir se maintenir à la tête de l’equipe nationale.

« Je suis venu pour cela, afin de hisser haut le drapeau de l’Algérie et pour que l’équipe soit au plus haut niveau, non seulement en Afrique mais dans le monde », a-t-il dit.

Belmadi, surnommé par les Algériens « le ministre du bonheur », avait demandé un temps de réflexion, après le « choc » de l’élimination face aux Lions indomptables du Cameroun.

Le président de la Fédération algérienne de football, Charafeddine Amara, qui a démissionné deux jours après l’élimination de l’Algérie, avait demandé à Belmadi de rester à son poste avec son staff.

Grâce aux bons résultats obtenus depuis qu’il est à la tête de la sélection, Djamel Belmadi a été épargné par les critiques, y compris dans les médias.

Belmadi avait notamment permis à l’Algérie de se hisser au sommet du foot africain en remportant en 2019 la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Mais l’élimination des Fennecs a poussé certains analystes à remettre en question ses choix.