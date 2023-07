Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a dévoilé les résultats du programme de soutien des projets relatifs au secteur des arts plastiques et visuels au titre de la première session de 2023, précisant que les subventions allouées dépassent les 3,84 millions de dirhams.

Dans un communiqué, le ministère indique que la Commission de soutien aux projets dans le secteur des arts plastiques et visuels s’est réunie durant la période allant du 19 au 24 juin afin d’étudier les dossiers de candidature qui ont dépassé les 331, notant que les subventions allouées ont totalisé 3.842.000 Dh.

Ces subventions sont réparties sur les résidences d’artistes pour un montant de 90.000 Dh, l’organisation des expositions et des foires des arts plastiques et visuels pour un montant de 1.395.000 Dh, la créativité visuelle pour un montant de 704.000 Dh et l’acquisition d’œuvres d’art pour un montant de 1.653.000 Dh, précise le ministère, relevant qu’aucun projet n’a été subventionné dans le domaine de la participation aux expositions et aux foires des arts plastiques et visuels.

Présidée par Mehdi Zawak, la Commission se compose de Rim Laâbi, Rachida Lakhel, Boucheta El Hiyani, Rouchdi Bernoussi, Abdelhak Afandi, Abdelaziz El Idrissi et Mohamed Benyacoub.

La Commission a étudié les projets en fonction des conditions et des critères de sélection préétablis dans le cahier de charges, à savoir la pertinence du projet, sa qualité, son innovation et son rayonnement, l’expérience professionnelle du porteur de projet, la promotion de la création artistique, plastique et picturale, la place des artistes dans la scène artistique et le sujet du projet, la diversité culturelle et la contribution à la promotion de la création artistique marocaine, ainsi que l’apport des projets sur le plan artistique national et international, souligne la même source.