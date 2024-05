Une ruée considérable des retraités étrangers à été enregistrée dans la ville des Alyzés depuis le début de l’année. Essaouira, cette affluence est, particulièrement, remarquée chez des personnes agées en provenance de la France.

Avec sa grande diversité culturelle et sa douce atmosphère, Essaouira continue de séduire les seniors étrangers en quête de sérénité et de bien-être qui viennent s’y installer pour profiter d’une retraite paisible bercée par le rythme apaisant des vagues de l’Océan atlantique, la convivialité de la population locale et l’authenticité des ambiances de cette ville emblématique.

La ville du vent constitue un véritable refuge à ces seniors qui fuient le froid et la grisaille pour partir chercher une retraite paisible sous le soleil et la brise marine, où chaque journée s’annonce comme une nouvelle aventure à découvrir.

Au cœur des remparts historiques et des souks animés de la médina, ces retraités étrangers, souvent d’origine française, découvrent bien plus qu’une simple échappatoire estivale, s’aventurant à travers des milliers de kilomètres pour embrasser une expérience exaltante dans cette terre où leur langue maternelle résonne avec familiarité.

Coût de la vie

Tels des hirondelles migratrices, ces voyageurs saisonniers se laissent envelopper jour après jour par la richesse culturelle du Maroc, érigeant ainsi leur propre nid de quiétude loin des rigueurs de l’hiver européen.

Que leur choix soit un déménagement permanent ou saisonnier, chacun découvre dans la Cité des Alizés une retraite bienheureuse, redonnant à leur vieillesse une essence nouvelle et enrichissante.

Dotée d’une offre culturelle éclectique, d’un coût de vie à la portée, Essaouira, anciennement appelée, Mogador incarne un véritable carrefour de découvertes pour ces seniors séduits par les arts, l’histoire et les traditions authentiques.

C’est ainsi que, sous un ciel azur et baigné de lumière, Bernard et Sylvie, un couple français installé à Essaouira depuis deux ans, entament leur journée en dégustant le thé marocain, savourant chaque gorgée dans la douceur des premiers rayons du soleil qui caressent la ville.

Pour Bernard, ancien professeur d’histoire, et Sylvie, ancienne employée de la municipalité, chaque coin de rue, chaque souk et chaque plage deviennent une source inépuisable d’inspiration et de fascination.

Envoûtée par la magnificence des tapis berbères, Sylvie se plonge avec délice dans l’art ancestral du tissage en prenant part à des ateliers de formation au sein de coopératives féminines locales, où elle s’immerge dans la tradition et la créativité des artisanes.

Trésors cachés

Pendant ce temps, Bernard, captivé par la richesse de l’histoire locale, explore les ruelles labyrinthes de la médina, écoutant attentivement les récits des habitants et des autres « hirondelles » européennes, tout en découvrant les trésors cachés de cette cité chargée de mystères et de merveilles.

Mais au-delà des découvertes artistiques et culturelles, c’est la rencontre avec la communauté locale qui marque le plus ce couple de septuagénaires. À travers les échanges chaleureux et les repas partagés, ils tissent des liens profonds avec leurs voisins souiris, découvrant ainsi la générosité et l’hospitalité qui caractérisent le peuple marocain.

« Après de longues années de travail, nous avons décidé de venir nous installer à Essaouira pour profiter du calme, de la beauté naturelle et de l’atmosphère sereine de cette ville côtière », ont confié à la MAP, Bernard et Sylvie.

Au coucher du soleil, ils se retrouvent souvent sur la terrasse de leur appartement, contemplant le ciel teinté de nuances roses et orangées, tout en partageant des récits empreints de joie et de découvertes de leur journée passée à explorer les ruelles animées et les paisibles recoins de la Cité des Alizés