Entre 2 et 2,5 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de malnutrition aiguë au Soudan, portant le total à au moins 19 millions d’ici six mois si le conflit se poursuit, a annoncé un porte-parole de l’ONU vendredi.

« Le Programme alimentaire mondial (PAM) prévoit que le nombre de personnes victimes d’insécurité alimentaire aiguë va augmenter entre 2 et 2,5 millions, augmentant le nombre total à 19 millions dans les prochains trois à six mois si le conflit se poursuit », a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l’ONU.

Selon le rapport du PAM, début 2023, 16,8 millions de Soudanais – sur quelque 50 millions d’habitants – souffraient d’insécurité alimentaire grave, déjà un million de plus qu’un an plus tôt.

« En mai 2023, en prenant en compte le conflit en cours (…), nous pouvons prudemment estimer que le nombre de personnes victimes d’insécurité alimentaire grave augmentera au moins à 19 millions (près de 40% de la population) dans les trois à six mois ».

Les régions qui devraient être les plus touchées, avec plus de la moitié de leur population concernée, sont les Etats du Darfour-ouest, du Kordofan de l’ouest, du Nil bleu, de la Mer rouge et du Darfour-nord.

Le rapport précise qu’en mars 2023, 14,8 millions de foyers n’avaient pas les moyens d’acheter le « panier alimentaire » de base qui inclut des produits comme le sorgho, la farine de blé ou des arachides. « C’est déjà une statistique alarmante », commente le PAM.

Mais si le conflit se poursuit, le prix de ce panier devrait augmenter de 25% dans les trois à six mois, et 18 millions de foyers n’en auront plus les moyens.