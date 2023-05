Le Conseil de la Ligue des Etats arabes tiendra, dimanche prochain au Caire, une réunion d’urgence au niveau des ministres des Affaires étrangères pour discuter de l’évolution de la situation au Soudan, ainsi que de la position sur la Syrie et son retour pour occuper son siège dans la Ligue arabe, a-t-on appris de source diplomatique.

Selon la même source, il a été décidé de tenir la réunion «sur la base d’une demande, d’une coordination et d’une concertation entre l’Egypte et le Royaume d’Arabie saoudite et entre le Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes et un certain nombre de pays pour discuter des développements dans la situation au Soudan, ainsi que de la question syrienne afin de prendre la décision appropriée concernant son retour dans la Ligue arabe avant le prochain sommet arabe prévu dans la ville de Djeddah, en Arabie saoudite, le 19 mai».

Il a été décidé aussi de tenir des réunions préparatoires au niveau des délégués permanents samedi prochain au siège du Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes, souligne-t-on de même source.

Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit, avait affirmé auparavant que la réintégration de la Syrie à la Ligue arabe prendra du temps et des étapes progressives.

M. Aboul Gheit a précisé que le mécanisme du retour de la Syrie dans la Ligue arabe a un cadre juridique défini dans la Charte de la Ligue arabe, expliquant qu’un pays ou un groupe de pays a le droit de demander l’examen de la question de son retour au sein de la Ligue arabe, d’autant plus qu’elle n’a pas été expulsée de la Ligue, mais que son adhésion a été gelée ou suspendue.