La confiance envers les institutions politiques au Maroc a chuté en 2023, selon le dernier rapport de l’indice de confiance dans les institutions, élaboré par l’Institut marocain d’analyse des politiques (Moroccan Institute for Policy Analysis-MIPA).

Dans son rapport rendu en juin dernier, l’Institut marocain d’analyse des politiques (MIPA) révèle que la confiance envers les institutions politiques au Maroc a chuté entre 2022 et 2023, qu’il s’agisse du gouvernement, du Parlement ou des partis politiques.

L’Indice de confiance dans les institutions politiques (2023) révèle que les citoyens perdent progressivement confiance en les institutions élues dans leur ensemble, et plus particulièrement dans l’Exécutif.

En 2023, de moins en moins de Marocains font encore confiance aux acteurs politiques, gouvernement et partis. Ainsi, 57% ont perdu confiance dans le gouvernement contre 31% seulement l’an passé. Même constat pour le Parlement: seulement 42% croient en cette institution. En gros, six Marocains sur dix ne font pas confiance aux politiques. Et ceux qui déçoivent le plus sont les partis politiques. 67% des personnes sondées ne leur accordent plus crédit contre 50%, il y a à peine un an.

Toutefois, les institutions politiques locales semblent bénéficier d’un niveau de confiance plus élevé. Alors que les niveaux de confiance dans les institutions élues diminuent d’une manière ou d’une autre, les résultats révèlent que 62 % des personnes interrogées ont exprimé leur confiance dans les conseils municipaux.

Côté ministères, les résultats indiquent que 73% des personnes interrogées font confiance au ministère de l’Intérieur (47% lui font entièrement confiance et 26% lui font confiance d’une manière ou d’une autre). Dans le même ordre d’idées, et depuis l’Indépendance, le Ministère des biens religieux et des affaires islamiques a gagné la confiance de 83 % des citoyens (57 % font entièrement confiance et 26 % font confiance d’une manière ou d’une autre).

Concernant le secteur de l’éducation, 76% des personnes interrogées font confiance à la qualité de l’enseignement public au Maroc (où 39% font entièrement confiance l’enseignement public et 37 % lui font confiance d’une manière ou d’une autre), contre 80 % en 2022.

Étonnamment, la confiance dans la qualité de l’enseignement privé a diminué, passant de 76 % en 2022 à 55 % en 2023 (où 24 % font entièrement confiance à l’enseignement privé et 31 % font d’une manière ou d’une autre confiance à l’enseignement privé), poursuit le rapport.

Au sein des services publics et à l’instar des enquêtes de l’année dernière, la confiance dans le secteur de la santé publique est faible par rapport à celui du secteur de l’éducation puisque 49% ont exprimé leur confiance (20% entièrement confiance et 29% ont quelque peu confiance), tandis que 49% ont exprimé leur méfiance (35% ne font pas confiance du tout et 14% ne font pas beaucoup confiance).

Semblable aux résultats de 2022, il existe un écart entre les secteurs public et privé dans ce domaine, car le niveau de confiance dans les services du secteur de santé privé est nettement plus élevé avec environ 72 % (33 % entièrement confiance et 49 % ont en quelque sorte confiance).

Les résultats du sondage révèlent surtout que les non-élus jouissent de niveaux de confiance plus élevés. Comme en 2022, la police, l’armée et la gendarmerie sont les institutions les plus fiables pour les Marocains. Le niveau de confiance dans la police est de 87 % (60 % entièrement confiance et 27 % plutôt confiance) (contre 92 % en 2022); 89% des personnes interrogées font confiance aux forces armées (76 % entièrement confiance et 13 % plutôt confiance) (contre 95 % l’année dernière); et 84% font confiance à la gendarmerie (55% font entièrement confiance et 29% plutôt font confiance).

Pourtant, la confiance est également élevée dans le système judiciaire, bien qu’un peu plus faible que dans la police et l’armée, atteignant environ 72 % (37 % ont entièrement confiance et 35 % ont plutôt confiance).