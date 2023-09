AL24 News, la chaîne d’information publique algérienne, a annoncé que l’Algérie allait envoyer au Maroc 80 secouristes, ajoutant que le Royaum l’a autorisé. Une énième fake news vite démentie.

C’est à l’unisson que la presse algérienne a repris une fake news d’une télévision publique, AL24 New, et donc du régime militaire, selon laquelle l’Algérie s’apprête à envoyer 80 éléments de la Protection civile algérienne. Une superprodution télévisuelle dédiée à la désinformation, pimentée par des mauvaises intentions.

La chaîne y a consacré une édition spéciale qui a duré pas d’une heure. On y voit des avions militaires sur le tarmac d’un aéroport militaire, chargés d’aides et d’équipements. On y entend des déclarations d’officiels qui prétendent attendre le feu vert de Rabat.

Une sinistre mise en scène dans l’objectif est de mettre mal à l’aise les autorités marocaines.

De fait, le palais d’El Mouradia a tenté de reproduire le scénario de la CHAN quand la sélection marocaine ne pouvait prendre part au à cette compétition intercontinentale vu que les autorités algériennes n’ayant pas autorisé la Royal Air Maroc (RAM) à entamer un vol à l’aéroport de Constantine en Algérie, et ce 24 heures avant le coup d’envoi du Championnat.

Le jour même de l’inauguration de la CHAN, la délégation marocaine s’est rendue à l’aéroport de Rabat et attendait de pied ferme le feu vert d’Alger, jamais obtenu.

Pour rendre la « pareille » au Maroc, Alger a détourné les propos d’un responsabe marocain.

C’est de la sorte que les médias citent le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi, qui, selon eux, aurait avancé, lors d’un entretien à un journal arabe, que le Maroc a accepté l’aide d’Alger. Sauf que les propos du ministre ont tout simplement été déformés.

Ouahbi a effectivement parlé des offres d’aides étrangères, mais il déclaré aussi et surtout que ces aides doivent obtenir le feu vert du ministère des Affaires étrangères et de la coopération.

Justement, le département dirigé par Nasser Bourita a nié catégoriquement avoir demande ou autoriser l’aide des autorités algériennes. Dimanche déjà, nos voisins faisaient circuler une information selon laquelle Alger prépare un plan d’aide pour le Royaume.

Le porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé l’envoi en urgence de 80 secouristes de la protection civile, soit «une équipe cynophile spécialisée dans la recherche et l’identification des personnes sous les décombres, une équipe de sauvetage et de recherche, une équipe médicale, ainsi qu’une aide humanitaire de premier secours, notamment des tentes, des lits de camp et des couvertures».

Une information alors relayée en masse par les médias français. Mais le jour même, le ministère de l’Intérieur marocain a indiqué, dans un communiqué, que le Maroc a accepté l’aide de quatre pays qui sont l’Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Emirats arabes unis.