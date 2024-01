Le wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, a ordonné une batterie de mesures drastiques visant la rationalisation de l’utilisation de l’eau, emboitant ainsi le pas à d’autres villes comme Tanger et Beni-Méllal.

Ainsi, l’arrêté gubernatorial de Mhidia, signé le 23 janvier 2024, intervient « dans un contexte de pénurie d’eau constatée et provoquée par la succession de plusieurs années de sécheresse« , et en vue d’une exploitation optimale de l’eau à même de garantir à la population de Casablanca l’approvisionnement en eau potable dans des conditions normales, explique la décision en question.

Lire aussi. Baraka: le déficit hydrique a baissé à 57% grâce aux dernières précipitations

En tête de ces mesures figure la rationalisation des débits d’eau dans les quartiers les plus consommateurs via la modulation de pression.

Il s’ensuit l’interdiction de l’activité de lavage des voitures et véhicules pendant trois jours, à savoir lundi, mardi et mercredi de chaque semaine, ainsi que l’interdiction de l’utilisation de l’eau potable dans cette activité. Les hammams (bains public) sont également interdits d’ouvrir le lundi, le mardi et le mercredi.

Les deux activités sont également tenues d’adopter des techniques permettant l’économie d’eau.

Le lavage de la voie et des espaces publics ainsi que la plantation du gazon (que ce soit par les administrations ou le secteur privé) sont également concernés par cet arrêté.

Il est, en outre, interdit d’arroser les espaces vers et les terrains avec de l’eau potable ou l’eau des puits. Les piscines publiques et privées ne peuvent être remplies qu’une seule fois par an, avec la nécessité d’être munies des moyens de recyclage de l’eau.

Lire aussi. Nizar Baraka: «les récentes précipitations ont réduit le déficit hydrique»

L’arrêté prévoit, de plus, la lutte contre l’utilisation et le pompage illicites des eaux des puits, des sources et des réseaux de distribution.