Le gouvernement britannique a ajouté à son arsenal controversé de lutte contre l’immigration illégale le recours à une barge à quai dans un port anglais pour héberger 500 demandeurs d’asile

Une péniche d’hébergement arrive à Portland, dans le Dorset, au Royaume-Uni, où elle accueillera 500 demandeurs d’asile. Le « Bibby Stockholm » est arrivé un mois plus tard que prévu, quelques heures seulement après l’adoption par le parlement britannique d’un projet de loi controversé sur l’immigration, que les Nations unies ont qualifié de contraire au droit international.

La nouvelle loi prévoit que toute personne arrivant illégalement par bateau se verra refuser le droit de demander l’asile au Royaume-Uni et comprend des mesures visant à transférer tous les arrivants irréguliers vers des pays tiers « sûrs » tels que le Rwanda, bien que le plan concernant le Rwanda ait jusqu’à présent été bloqué par la Cour d’appel.

Les premiers demandeurs d’asile devraient embarquer à bord du Bibby Stockholm dans le courant du mois.

De fait, le gouvernement britannique a ajouté à son arsenal controversé de lutte contre l’immigration illégale le recours à une barge à quai dans un port anglais pour héberger 500 demandeurs d’asile, afin de réduire les coûts et dissuader les traversées de la Manche.

Dans le sillage de sa promesse d' »arrêter les bateaux » utilisés chaque année par des dizaines de milliers de migrants pour effectuer la dangereuse traversée, le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a vanté une solution pour « économiser de l’argent et réduire la pression sur les hôtels ».

Interviewé par les télévisions britanniques, il a mis en avant l’approche « sensée » et « juste » de son gouvernement, qui prévoit aussi d’expulser au Rwanda les migrants arrivés illégalement sur le sol britannique.

A boat set up to accommodate 500 people seeking asylum in the UK has docked on the south coast of England.

The ‘Bibby Stockholm’ arrived hours after parliament passed a controversial migration legislation aiming to stop people illegally arriving on their shores ⤵️ pic.twitter.com/uFrAqqDQmh

— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 18, 2023