Le centre de médecine du sport et de performance relevant du Complexe Mohammed VI de football de Maâmora (près de Salé) abrite les 1ères Assises de médecine du football, organisées à l’initiative de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé.

Au programme de ces assises qui ont débuté jeudi et se poursuivent jusqu’à samedi, figurent trois journées de formation destinées aux médecins des clubs de la première et deuxième division de la Botola Pro et aux médecins des équipes nationales de la FRMF sous forme de conférences riches d’échanges et d’enseignements, animées par un panel d’orateurs de renom, indique la FRMF dans un communiqué.

Les pathologies du football professionnel et amateur et ses spécificités sont au centre de ces travaux dirigés par le directeur médical de la FRMF, Christophe Baudot et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, poursuit la même source.

Après la signature de la convention cadre pour le développement de l’offre de médecine du sport et de performance en novembre dernier, cette première action commune vient concrétiser l’un des objectifs centraux de cette convention qui est le développement de formations diplômantes et continues des médecins fédéraux, visant à augmenter le nombre de professionnels de la santé spécialisés dans le sport et la recherche de performance.

Une seconde édition dédiée aux clubs de la Ligue Nationale de Football Féminin (LNFF) sera annoncée prochainement, ouvrant la voie à d’autres formations qui viendront étoffer le développement de l’offre de médecine du sport à l’horizon 2030, conclut le communiqué.