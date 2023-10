Le football féminin marocain est « promu à un avenir brillant et prometteur », a assuré, dimanche à Salé, le nouvel entraineur de la sélection féminine marocaine, l’Espagnol Jorge Vilda Rodriguez.

« Je suis honoré par la confiance placée en moi par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et de continuer le travail accompli par mon prédécesseur, Reynald Pedros et son staff avec la sélection féminine marocaine depuis 2021 », couronné par une qualification en huitièmes de finale du dernier Mondial, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse organisée au Complexe Mohammed VI de football et consacrée à la présentation du nouveau sélectionneur des Lionnes de l’Atlas.

« Il s’agit d’un défi que nous sommes heureux de relever avec beaucoup d’enthousiasme et d’engagement », a-t-il poursuivi, exprimant son ambition de construire une sélection forte et compétitive.

« Les installations sportives au Maroc, notamment le Complexe Mohammed VI de football, sont de niveau mondial », a-t-il mis en avant, notant sa volonté de mettre en place une philosophie de jeu qui conviendrait aux Lionnes de l’Atlas.

« J’ai toujours admiré le talent et la passion des footballeurs marocains », a-t-il ajouté, relevant que « faire partie du projet porté par la FRMF est une responsabilité que j’ai acceptée avec beaucoup d’humilité ».

Selon lui, les joueuses de l’équipe nationale ne représentent pas seulement leur pays, mais « l’ensemble des femmes qui luttent pour réaliser leurs rêves ».

Revenant sur sa carrière en Espagne, il a affirmé avoir passé des moments inoubliables avec la sélection féminine espagnole, qui a remporté la dernière édition de la Coupe du Monde de la FIFA, organisée conjointement par l’Australie et la Nouvelle Zélande.

De son côté, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a affirmé que l’ancien staff de la sélection féminine marocaine a réalisé un bon travail, marqué par une qualification aux huitièmes de finale du dernier Mondial.

Après avoir noté que l’ambition du Maroc, du Roi Mohammed VI et de l’ensemble des Marocains est de jouer des rôles déterminants dans les compétitions mondiales, notamment la Coupe du monde, il a estimé que le football national est sur une belle dynamique.

« Se qualifier à une Coupe du monde et se hisser en huitièmes de finale relève désormais du passé. Aujourd’hui, des équipes nationales à l’image de celle du futsal sont à la conquête d’un titre mondial », s’est-il encore félicité.

« Notre ambition est réaliste, simple et claire, à savoir aller de l’avant et faire mieux », a-t-il fait remarquer, soulignant que les prochaines échéances pour les Lionnes de l’Atlas seront la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc en 2024 et le Mondial-2027.