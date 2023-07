Si Israël n’avait pas reconnu la marocanité du Sahara, sa coopération dans tous les domaines avec le Maroc n’atteindrait jamais le climax espéré, rapporte Daily Middle East (DME).

« Une non-reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara serait restée un obstacle à un plus grand partenariat entre les deux pays, non seulement en termes d’investissements financiers mais aussi en termes de coopération militaire », dixit à DME Zineb Riboua, chercheure marocaine associée au « Center for Peace and Security in the Middle East » basé à Washington D.C.

My comments on the future of Israeli-Moroccan relations, @D_MiddleEast pic.twitter.com/4aC3QleEDS — Zineb Riboua (@zriboua) July 20, 2023

« La reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental changera la dynamique et les paramètres de la relation Maroc-Israël », explique-t-elle.

Et Riboua de poursuivre que « le Maroc a toujours considéré la stabilité et la sécurité de ses provinces du Sud comme sa principale priorité en matière de sécurité nationale depuis son indépendance », rappelant que « suite à cette reconnaissance, le Roi du Maroc a salué cette décision et a invité le Premier ministre israélien à visiter le Maroc pour la première fois ».

Selon Daily Middle East, les raisons pour lesquelles les dirigeants marocains ont décidé de rétablir les relations avec Israël demeurent nombreuses. « Les deux parties en ont profité, le Maroc signant des accords économiques et militaires avec Israël, couronnant des années de diplomatie et de recherche de la paix plutôt que de la collision », explique le média britannique.

Dans le même sillage, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a réagi, via un tweet, à son invitation par le Roi Mohammed VI à se rendre au Maroc après la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Royaume sur le Sahara.

« Continuons à faire la paix », a commenté Netanyahou en réaction à un article du média hébreu israelhayom intitulé « De nouvelles possibilités pour renforcer les relations: Netanyahu invité pour une visite officielle par le Roi du Maroc ».